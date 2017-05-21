كيما للبورصة: إخماد حريق بمصنع الشركة.. ولا خسائر فى الأرواح

رجب عزالدينقالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية إن حريقا نشب بمصنع الشركة وتم اخماده الخميس الماضى.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "ليس هناك خسائر بالأرواح أو المعدات وجارٍ إصلاح العطل الميكانيكى وإجراء الصيانة اللازمة علما بأن المصنع يعمل بحالة جيدة ولم يتوقف".ويبلغ رأسمال الشركة 2.8



رجب عزالدين

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية إن حريقا نشب بمصنع الشركة وتم اخماده الخميس الماضى.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “ليس هناك خسائر بالأرواح أو المعدات وجارٍ إصلاح العطل الميكانيكى وإجراء الصيانة اللازمة علما بأن المصنع يعمل بحالة جيدة ولم يتوقف”.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.8 مليار جنيه، موزعا على 578.5 مليون سهم، بواقع 5 جنيهات للسهم.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى بداية مايو على زيادة رأس المال المصدر من 2.8 مليار جنيه إلى 2.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 76.6 مليون جنيه، كأسهم مجانية تمول من حصة المساهمين في أرباح 2016.

وقالت الشركة في بيان سابق للبورصة إن الزيادة تستخدم في مشروع إعادة تأهيل مصانع الشركة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضافت الشركة أن مسحوبات مشروع الأمونيا يوريا بلغت حتى مارس الماضي 226.1 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بتاريع 12 نوفمبر 2018.