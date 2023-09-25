«كيما» توضح حقيقة تلقيها عرض شراء وإجراء زيادة رأسمال لصالح أحد المستثمرين الخليجين

علقت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما ، على تداول أنباء بشأن وجود عرض شراء لحصة في الشركة، وإجراء زيادة رأس المال لصالح أحد المستثمرين الخليجين.

وأكدت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما ، في بيان لإدارة البورصة حول عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن.

ولفتت الشركة إلي أنه سيتم إخطار إدارة البورصة فورا حال تلقيها أي معلومات بهذا الشأن.

يذكر أن شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، حققت خلال العام المالي 2022-2023، صافي أرباح بقيمة 1.19 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.