«كيما» تكشف حقيقة تلقيها عرضا من شركة إماراتية للاستحواذ على 25% من أسهمها

علقت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” على الأنباء المنشورة حول تلقيها عرضا من إحدى الشركات التابعة للقابضة الإماراتية للاستحواذ على 25%، من “كيما” .

وقالت شركة الصناعات الكيماوية”كيما، في إفصاح لإدارة البورصة المصرية إنه لم يرد إليها أي بيانات أو معلومات بشأن ما تردد حول اهتمام إحدى شركات القابضة الإماراتية بشراء 25% من أسهمها.

واضافت أنه في حالة ورود أي معلومات أو عروض سيتم الإعلان عنها.

جدير بالذكر أنه تم نشر أخبار حول إبداء شركة تابعة لـ “القابضة إيه دي كيو”، أحد صناديق الاستثمار السيادي الإماراتي، اهتمامًا بشراء حصة تتراوح بين 20 و25% من الشركة المصرية للصناعات الكيماوية – كيما.

وذلك ضمن خيارات البدائل التمويلية المطروحة لتوفير تمويل للمرحلة الثانية من مشروع “كيما 2”.