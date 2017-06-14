بورصة وشركات

كيما تقفز بصادراتها إلى 280 مليون جنيه

رجب عزالدينقالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية، إن صادراتها قد ارتفعت بنسبة 130% إلى 280 مليون جنيه خلال الـ11 شهرا المنتهية مايو 2017.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "حققت الشركة نموا فى التصدير عقب تحرير سعر الصرف من بيع نترات النشادر بسعر 290 دولار للطن بزيادة 40 دولارا عن البيع بالس