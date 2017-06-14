كيما تقفز بصادراتها إلى 280 مليون جنيه

رجب عزالدين
قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية، إن صادراتها قد ارتفعت بنسبة 130% إلى 280 مليون جنيه خلال الـ11 شهرا المنتهية مايو 2017.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “حققت الشركة نموا فى التصدير عقب تحرير سعر الصرف من بيع نترات النشادر بسعر 290 دولار للطن بزيادة 40 دولارا عن البيع بالسوق المحلى”.
وتضاعفت إيرادات الشركة بقيمة 562 مليون جنيه نتيجة زيادة الصادرات كما حققت الشركة صافى ربح قدره 262 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة.
وأعلنت الشركة فى وقت لاحق عن الانتهاء من تطوير وحدة تنقية الهواء بوحدة انتاج الفيروسيليكون بتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه.
ويبلغ رأسمال كيما 2.8 مليار جنيه، موزعاً عبر 578.5 مليون سهم، بواقع 5 جنيهات للسهم.