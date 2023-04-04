«كيما» تعتمد الموازنة التقديرية لعام 2023-2024 بأرباح مستهدفة 816.2 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، الموازنة التقديرية للعام المالي 2023 – 2024.
وتستهدف شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، تحقيق أرباح بقيمة 816.24 مليون جنيه. كما تستهدف كيما تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 6.98 مليار جنيه خلال 2023-2024.
جدير بالذكر أن نتائج أعمال الصناعات الكيماوية- كيما، خلال النصف الثاني من 2022-2023 ، تضمنت، نمو صافي الأرباح بنسبة 82%، لتسجل 604.44 مليون جنيه.
وذلك مقابل أرباح بقيمة 331.23 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق 2021-2022.