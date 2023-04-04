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«كيما» تعتمد الموازنة التقديرية لعام 2023-2024 بأرباح مستهدفة 816.2 مليون جنيه

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كما تستهدف كيما تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 6.98 مليار جنيه خلال 2023-2024

«كيما» تعتمد الموازنة التقديرية لعام 2023-2024 بأرباح مستهدفة 816.2 مليون جنيه
جهاد سالم

جهاد سالم

1:15 م, الثلاثاء, 4 أبريل 23

اعتمد مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، الموازنة التقديرية للعام المالي 2023 – 2024.

وتستهدف شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، تحقيق أرباح بقيمة 816.24 مليون جنيه. كما تستهدف كيما تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 6.98 مليار جنيه خلال 2023-2024.

جدير بالذكر أن نتائج أعمال الصناعات الكيماوية- كيما، خلال النصف الثاني من 2022-2023 ، تضمنت، نمو صافي الأرباح بنسبة 82%، لتسجل 604.44 مليون جنيه.

وذلك مقابل أرباح بقيمة 331.23 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق 2021-2022.

جهاد سالم

جهاد سالم

1:15 م, الثلاثاء, 4 أبريل 23