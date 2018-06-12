كيما تضخ 7.8 مليار جنيه فى الأسمدة النيتروجينية

مصطفى طلعت:ضخت شركة الصناعات المصرية الكيماوية «كيما» استثمارات بنحو 7.8 مليار جنيه فى مشروع الأسمدة النيتروجينية لإنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعى، والجارى تنفيذه بالمنطقة الصناعية بأسوان، وذلك حتى نهاية شهر مايو الماضى.وأكد عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه من المقرر ضخ

مصطفى طلعت:

ضخت شركة الصناعات المصرية الكيماوية «كيما» استثمارات بنحو 7.8 مليار جنيه فى مشروع الأسمدة النيتروجينية لإنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعى، والجارى تنفيذه بالمنطقة الصناعية بأسوان، وذلك حتى نهاية شهر مايو الماضى.

وأكد عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه من المقرر ضخ 3.8 مليار جنيه أخرى من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع، والتى تبلغ نحو 11.6 مليار جنيه، ممولة من القرض البنكى الذى حصلت عليه مؤخرًا، إلى جانب الموارد الذاتية، وزيادة رأس المال.

وأوضح أن حجم الإنجاز بالمشروع، فيما يتعلق بالإنشاءات الإجمالية قد بلغ %92، أما الجزء المتعلق بالأمونيا فبلغ %84، والخاص باليوريا %76، مؤكدًا أنه من المقرر البدء فى التشغيل التجريبى للمشروع مطلع 2019.

وأشار إلى أن «كيما» استخدمت حوالى 3.2 مليار جنيه من قيمة القرض المعدل الذى حصلت عليه من 6 بنوك، خلال أبريل الماضى، والذى تضمن زيادة قيمة التمويل إلى 7.12 مليار جنيه بدلًا من 5.688 مليار، ومد الأجل الزمنى حتى نهاية يونيو 2027.

وقال إن المشروع يتم تمويله بواقع 7.1 مليار جنيه عبر القروض و4.45 مليار جنيه عبر الموارد الذاتية وزيادة رأس المال، بطاقة إنتاجية متوقعة 1200 طن أمونيا و1575 طن يوريا يوميًا، وتوفير 150 ميجا وات فى الساعة للشبكة القومية للكهرباء.

وكشف عن أن «كيما» حصلت فى وقت سابق على قرض حسن من القابضة للصناعات الكيماوية، بقيمة 500 مليون جنيه، سيتم رده من حصيلة زيادة رأس المال، مشيرًا إلى أن الشركة كانت فى حاجة إلى هذا التمويل لاستكمال المشروع قبل الاتفاق مع البنوك الممولة للقرض.

واعتمدت الجمعية العمومية للشركة مؤخرا زيادة رأس المال من 3.16 إلى 4.38 مليار جنيه، بواقع 1.2 مليار، موزعة على 245 مليون سهم بقيمة اسميه 5 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى 5 قروش مصاريف إصدار تمول عن طريق الاكتتاب لقدامى المساهمين.

وتتولى شركة «تكنومنت» الإيطالية، المقاول العام والمنفذ للمشروع، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، تنفيذ أعمال التوسعات بمصنع الأسمدة التابع لها.

يشار إلى أن «كيما» حققت أرباحًا 97.3 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضى، مقابل 235 مليونا فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق، ويبلغ رأسمالها الحالى 3.16 مليار جنيه، موزعة على 632.95 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.