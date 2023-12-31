«كيما» تسدد الدفعة المقدمة لـ«تكنيمونت» الإيطالية من اتفاقية مشروع حامض النتريك ونترات الأمونيوم

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية -كيما، سداد الدفعة المقدمة لاتفاقية مشروع حامض النتريك ونترات الأمونيوم، لشركة “تكنيمونت” الإيطالية.
وأوضحت كيما في بيان لإدارة البورصة أنه تم سداد الدفعة المقدمة للمكون بالجنيه المصري ، والمكون الدولاري.
وتبلغ الدفعة المقدمة للمكون الدولاري 25%، وتبلغ الدفعة المقدمة للمكون المصري 20%.
وطبقا لبنود الاتفاقية تسدد كيما 279 مليون دولار ، و1.61 مليار جنيه.
بالإضافة إلى 11 مليون دولار يتم سدادها بالمعادل المصري، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت تنفيذ التحويل.