كيما تستعد لطرح 4 قطع أراض بمساحة 42.5 ألف متر للبيع قريبا

تستعد شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما ” لطرح 4 قطع أراضى بمساحة إجمالية قدرية 42.5 ألف متر مربع للبيع قريبًا بعد أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين.

وقال كيما في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، إنها أعدت مذكرة للعرض على الجمعية العامة للمساهمين المقرر انعقادها في 6 نوفمبر القادم للبت في موضوع الأراضى غير المستغلة.

وتضم تلك الأراضى، قطعة بمنطقة الرفاعي بمساحة 812 متر ، إضافة إلى قطعة أرض بجوار مزلقان الشلال بمساحة 11.5 ألف متر مربع.

كما تشمل قطعة أرض بعزبة النهضة بمساحة 13.2 ألف متر ، إضافة إلى قطعة أخرى بمنطقة فطيرة بكوم امبو بمساحة 27 ألف متر مربع ،وفقًا للإفصاح.

كيما : الأراضى المطروحة تقع بمناطق شعبية أو مناطق جبلية يصعب حمايتها

وبررت كيما بيعها تلك الأراضى إلى عدة أسباب أبرزها وقوع بعض تلك الاراضي وسط كتل سكنية بمناطق شعبية غير متميزة ووقع البعض الآخر بالقرب من مناطق جبلية يصعب حمايتها من التعدى ووضع اليد.

يشار إلي أن كيما قد تسلمت قطعتى أرض في أغسطس 2021 بمساحة 74.8 ألف متر مربع فى إطار تسوية نزاعها مع شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية).

وقضت لجنة تسوية النزاع بين الشركتين، فى سبتمبر 2020 بأحقّية الحديد والصلب فى قطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بمحافظة أسوان، بما عليها من منشآت.

كما قضت اللجنة بحصول شركة كيما على 75 ألف متر مربع بما عليها من منشآت، وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة فى 12 سبتمبر 2019.

وتعتبر شركة كيما إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية (تستحوذ على 59.8% من إجمالى الأسهم)، ويقع مقر الشركة في أسوان، وتعمل فى مجال إنتاج الأسمدة، وتورد لوزارة الزراعة حصة شهرية ضمن شركات أخرى.

خطة لإنشاء مصنع جديد في أسوان بديلًا للقديم المتهالك

وتفاوض الشركة منذ يناير الماضى مع عدة بنوك محلية لاقتراض مبلغ 250 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد وبديل لأول مصانعها فى أسوان.

وقال محمد حسنين رضوان، العضو المنتدب للشركة، إن المصنع القديم متقادم، وتعرضت مُعداته للتهالك، مما دفع الإدارة للسير فى إجراءات تأسيس آخر جديد؛ مشيرًا إلى أن قيمة استثماراته المتوقعة تبلغ نحو 250 مليون دولار.

وأضاف، فى تصريحات، لـ«المال» نشرت بتاريخ 13 يناير 2022، أن المصنع الجديد سيكون متوافقًا تمامًا مع البيئة؛ موضحًا أن الشركة بدأت مفاوضات مع عدة بنوك محلية لتدبير قرض لتغطية الاستثمارات المستهدفة للمصنع الجديد.

وأوضح أن الاتفاقية المرتقبة تتضمن إعادة هيكلة قرض يتضمن شقين الأول: بالعملة الأجنبية بقيمة 292 مليون دولار، والثانى بقيمة 1.9 مليار جنيه؛ والاتفاقية تشمل خفض الفائدة.

و حصلت «كيما» منذ سنوات على قروض لتطوير مصنع «كيما 2» من عدة بنوك؛ أبرزها الأهلى، ومصر، والعربى الأفريقى، بجانب القاهرة، وبلوم، والبنك العقارى المصرى العربى.

وأعلنت «كيما» فى ديسمبر 2021 افتتاح مشروع «كيما 2» بتكلفته 11.6 مليار جنيه؛ والذى يستهدف إنتاج 1200 طن أمونيا، و1575 طن يوريا يوميًّا، بالإضافة إلى تأهيل مصانع الشركة للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من الكهرباء.