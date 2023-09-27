«كيما» تحقق 1.15 مليار جنيه أرباحا خلال 2022-2023.. والمبيعات تسجل 6.6 مليار

اعتمد مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، مؤشرات نتائج الأعمال و القوائم المالية المعدلة غير المدققة للعام المالي 2022-2023.

واظهرت نتائج أعمال الصناعات الكيماوية- كيما، نمو صافي الأرباح بنسبة 77%.

وبلغت صافي أرباح الصناعات الكيماوية- كيما ، نحو 1.15 مليار جنيه، خلال العام المالي 2022-2023، مقابل أرباح بقيمة 651.48 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2021-2022.

كما ارتفعت إجمالي إيرادات الصناعات الكيماوية- كيما، بنسبة 49%، لتسجل 6.61 مليار جنيه 2022-2023، مقابل 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة.