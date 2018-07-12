كيما تتقدم للبورصة بمستندات الاكتتاب فى زيادة رأس المال

رجب عزالدين:قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما تقدمت إليها بمستندات قيد حق الاكتتاب فى زيادة رأس المال وجارى فحصها و استكمالها و عرضها على لجنة القيد . وتقدمت الشركة بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي بعدد 245 مليون سهم مقابل



رجب عزالدين:



قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما تقدمت إليها بمستندات قيد حق الاكتتاب فى زيادة رأس المال وجارى فحصها و استكمالها و عرضها على لجنة القيد .

وتقدمت الشركة بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي بعدد 245 مليون سهم مقابل أسهم زيادة راس مال الشركة المصدر من 3.1 مليار إلى 4.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.225 مليار جنيه بقيمة اسمية قدرها 5 جنية بالاضافة إلى مصاريف اصدار قدرها خمسة قروش للسهم الواحد.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 5 يوليو الجارى على نشر شركة كيما، الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر.

وقالت البورصة إن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 25 يوليو الجارى.