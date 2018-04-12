كيما تتقدم بملف زيادة رأسمالها إلى الرقابة المالية

رجب عزالدين أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، أودعتها نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال، وجارٍ فحصه ودراسته. ووافق مجلس إدارة الشركة فى 5 إبريل الجارى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.1 مليار…

رجب عزالدين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، أودعتها نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال، وجارٍ فحصه ودراسته.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 5 إبريل الجارى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.1 مليار إلى 4.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.2 مليار جنيه، موزعة على 245 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات لكل واحد، بالإضافة إلى 5 قروش مصاريف إصدار.

ومن المقرر تمويل الزيادة عن الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين، مع السماح لأصحاب الرصيد الدائن في 31 مارس الماضى بالاكتتاب في الزيادة في حدود نسبة مساهمته الأصلية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي قبل الزيادة 3.16 مليار جنيه، موزعًا على 632.95 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للواحد.