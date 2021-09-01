«كيما» تتفاهم مع 6 بنوك على إعادة هيكلة قرض ضخم بالدولار والجنيه

كيما تفصح عن توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف بنكى لإعادة هيكلة قرض ضخم

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما ، عن توقيع مذكرة تفاهم إعادة هيكلة قرض ضخم مشترك مع تحالف يضم ستة بنوك عاملة فى السوق المصرى.

وقالت كيما فى إفصاح للبورصة المصرية الأربعاء، إن هذا الاتفاق جرى توقيعه مع كلا من بنك الأهلى المصرى، بنك مصر، والبنك العربى الإفريقى بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين وضامنى التغطية ومسوقى التمويل.

كما انضم إليهم كلا ، بنك القاهرة بصفته مرتب رئيسى وضامن للتغطية إضافة إلى بنك بلوم مصر والبنك العقارى المصرى العربى بصفتهم بنوك مقرضة.

وينقسم قيمة القرض محل الهيكلة إلى قسمين أحدهما بالعملة الأجنبية بقيمة 292 مليون دولار، والآخر بالعملة المحلية بقيمة 1.92 مليار جنيه تقريبا.

وجرى الحصول على هذا القرض فى عام 2018، لتمويل مصنع الأمونيا واليوريا التابع لشركة كيما فى أسوان، والذي يعمل حاليا بنسبة 80% لخط الأمونيا ،و104% لخط انتاج اليوريا.

كيما بدأت التفاوض مع تحالف البنوك منذ فبراير الماضى

البنك الأهلى المصرى

ودخلت كيما فى مفاوضات منذ فبراير الماضى مع التحالف البنكى الذى أقرضها التمويل البالغ 7 مليارات جنيه مجمعا؛ بهدف دفعه إلى إعادة النظر فى سعر الفائدة وأجل السداد،وتأتى مذكرة التفاهم المشار إليها فى هذا الإطار.

وتتولى شركة بلتون المالية القابضة مهام المستشار المالى الحصرى للشركة، و من المقرر تعديل إتفاقية القرض القديمة استنادا إلى مذكرة التفاهم خلال الفترة القادمة،وفقا للإفصاح.

وتعد شركة كيما ،إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية (تستحوذ على 59.8% من إجمالى الأسهم) يقع مقر الشركة في أسوان، وتعمل فى مجال إنتاج الأسمدة.

وأظهر آخِر نتائج أعمال سنوية للشرك تحولها للخسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه، خلال العام المالى المنتهى يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 32 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 320.6 مليون جنيه خلال العام المالى المشار إليه، مقابل إيرادات بلغت 341 مليون جنيه خلال العام المالى السابق.

تسوية نزاع مع الحديد والصلب مقابل 74.8 ألف متر

وأفصحت الشركة فى 15 أغسطس الماضى عن تسلمها قطعتى أرض بمساحة 74.8 ألف متر مربع فى إطار تسوية نزاعها مع شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية).

وقالت فى إفصاح للبورصة المصرية آنذاك ،إن عملية التسليم جرت بين الطرفين بتاريخ 11 أغسطس الجارى، كما جرى توقيع اتفاق حوالة بالحق بين الشركتين.

ووقّعت كيما عقد تسوية فى 5 يوليو الماضى مع شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (المنقسمة)، على أن تتم عملية التسليم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التوقيع من خلال لجنة مشكَّلة من الشركتين.

وحصلت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر على 45 ألف متر بموجب هذه التسوية، وفقًا لإفصاحيْن مرسلين من الشركتين إلى البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء.

وقضت لجنة تسوية النزاع بين الشركتين، فى سبتمبر الماضى، بأحقّية الحديد والصلب فى قطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بمحافظة أسوان، بما عليها من منشآت.

كما قضت اللجنة بحصول شركة كيما على 75 ألف متر مربع بما عليها من منشآت، وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة فى 12 سبتمبر 2019.

وقالت الشركتان إن هذه التسوية جاءت فى إطار تعليمات رئيس الجمهورية لمؤسسات الدولة وهيئاتها بتسوية نزاعاتها بشكل ودى بعيدًا عن مسارات التقاضي أمام المحاكم.