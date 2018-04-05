كيما: المطالبات المالية لـ تكنومنت الإيطالية مخالفة للعقد

رجب عزالدينقالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما إن مطالبات شركة تكنومنت الإيطالية المالية إدعاءات على خلاف الثابت بالاوراق والعقود.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان " "مطالبة شركة تكنومنت الإيطالية بمبلغ 76 مليون دولار ومد مدة تنفيذ المشروع ل



رجب عزالدين

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما إن مطالبات شركة تكنومنت الإيطالية المالية إدعاءات على خلاف الثابت بالاوراق والعقود.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان ” “مطالبة شركة تكنومنت الإيطالية بمبلغ 76 مليون دولار ومد مدة تنفيذ المشروع لمدة 5 أشهر “

وقالت الشركة إن الالتزام التعاقدى وفقا لعقد شركة تكنيمونت هو إن البدء فى التشغيل سيكون فى يناير 2016 وأن ما جاء فى الموضوع المنشور هى مجرد ادعاءات من الشركة مقابل أمور تدعيها على خلاف ما هو ثابت بالأوراق فى شأن بعض جوانب تنفيذ المشروع.

وأضافت الشركة إن الأمر قيد البحث والدراسة الفنية والقانونية وفقا لبنود العقد المبرم وأحكام القانون المصرى التى تحكم هذا العقد.

وتعد تكنيمونت واحدة من كبريات الشركات الهندسية العالمية المتخصصة فى أعمال تصميم وتنفيذ المشروعات الصناعية وخاصة مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات والأسمدة، وتنفذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير “كيما”.