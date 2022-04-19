تحت شعار لا للغلاء، افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكبر منافذ بيع الخضراوات والفاكهة (التجزئة بأسعار الجملة)، واللحوم والسلع الغذائية والمخبوزات بأسعار مخفضة أقل من مثلها في الأسواق الخارجية، والذي أقامته محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية لتوفير كافة احتياجات المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المنفذ مقام بنهاية شارع العريش نطاق حي الطالبية ويضم 27 باكية لبيع الخضراوات والفاكهة (التجزئة بسعر الجملة) إلى جانب اللحوم والسلع الغذائية وغيرها من الاحتياجات اليومية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وتفقد باكيات البيع للوقوف على الأسعار المعلنة ومدى الالتزام بنسب التخفيض عن الأسواق الخارجية.

يذكر أن سعر كيلو الطماطم في المنفذ يبلغ 9 جنيه، بينما كيلو البصل يبلغ 3 جنيه ونصف الجنيه.

ويشار إلى أن سعر كيلو اللحمة البلدي الكندوز يبلغ 110 جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم البلدي الجاوسي 100 جنيه.

ويبلغ سعر كيلو التفاح المستورد 18 جنيه، بينما سعر كيلو البرتقال يبلغ 3 جنيه.

كما استمع لآراء المواطنين عن جودة السلع والمنتجات المعروضة ومدى رضاءهم عن الأسعار المعلنة، والتي لاقت استحسان كبير من قبلهم.

وأكد راشد أن المحافظة تسعى لإقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهه واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك بالاشتراك والتعاون مع العديد من الجهات.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير قطع اراضي فضاء بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمجتمع المدنى، لإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة للمواطنين، لتوسيع دائرة النفع، مؤكداً انه فور توفير قطع الأراضي سيتم الدفع بالشركات والعارضين لعرض المنتجات بها بأسعار مخفضة انطلاقاً من المجهودات التى تنفذها المحافظة لمحاربة الغلاء.

محافظ الجيزة يناشد المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار.

وأضاف راشد أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أي غلاء في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعه، ويتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية (35855722 – 35863004 – 35869193 – 35869371)، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام (01152860444 – 01016050453).

رافق المحافظ خلال افتتاح المنافذ اللواء علاء بدران السكرتير العام، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية، وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة، وأسعد منادي مدير مديرية الزراعة.