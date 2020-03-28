كيف يُفكر مسؤولو الدوري الإنجليزي لتفادي إلغاء البريميرليج هذا الموسم

يسعى مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز لعدم إلغاء الموسم الحالي من المسابقة الإنجليزية، وعلى رأسها المسابقة الأولى محليًا وهي البريميرليج، حيث يأمل الجميع في استكمال المنافسات ولو بدون جماهير، فقط من أجل نجاح المنظومة بعد السيطرة على فيروس كورونا في بريطانيا.…

يسعى مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز لعدم إلغاء الموسم الحالي من المسابقة الإنجليزية، وعلى رأسها المسابقة الأولى محليًا وهي البريميرليج، حيث يأمل الجميع في استكمال المنافسات ولو بدون جماهير، فقط من أجل نجاح المنظومة بعد السيطرة على فيروس كورونا في بريطانيا.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت تعليق المنافسات المحلية حتى نهاية شهر أبريل، الأمر الذي يعني أنه لا مباريات حتى نهاية الشهر المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكانت بريطانيا أعلنت اليوم السبت، عن وصول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 17,089 إصابة، مع وفاة 1,019 شخصًا.

ووفقا لتقرير حصري من صحيفة فوتبول لندن، فإن المسؤولين داخل رابطة الدوري الإنجليزي يُفكرون في استكمال مسابقة الدوري الإنجليزي في شهر يوليو المقبل، في فترة ما بين 4 لـ 6 أسابيع، دون حضور جماهيري.

وأشارت الصحيفة أن الهدف من استكمال الدوري خلال تلك الفترة المحددة هو تقليل حجم الخسائر، ولكن كل هذا يتوقف تنفيذه على عدم تدهور الأمور في بريطانيا أكثر وأكثر، حيث أن استمرار التفشي بصورة كبيرة في بريطانيا، يعني نهاية الخطة الموضوعة، وإعلان إلغاء المسابقة بشكل رسمي.