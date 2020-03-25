كيف يقضي نواب البرلمان الأجازة البرلمانية بسبب فيروس كورونا

حرص نواب البرلمان علي استغلال فترة الاجازة البرلمانية الحالية نتيجة تأجيل الجلسات العامة إلي 12 ابريل المقبل بسبب فيروس كورونا في التواصل مع دوائرهم والمشاركة في مبادرات خيرية تهدف إلي الحد من تداعيات هذا الفيروس الخطير .

ورصدت “المال” في تقريرها التالي كيفية قضاء عدد من نواب البرلمان أـوقاتهم بالتزامن مع بدء تطبيق قرار الحكومة بفرض حظر التجول الأربعاء.

توزيع زحاجات كلور ومواد غذائية بالصعيد

من جانبه، قام النائب مصطفي بكري عضو البرلمان بالتعاون مع جمعية “أهل الخير”، وتسليم جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بقنا الأربعاء 1000 كرتونة مواد غذائية، و1000 زجاجة كلور، وتم توزيعها علي أهالي المعني وقنا.

مبادرة لمحاربة الشائعات بسوهاج

فيما أطلق النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا بسوهاج خلال الأجازة البرلمانية مبادرة بعنوان “معا _ ضد _ الخطر ” وتدشين صفحة للتواصل عبر الفيس بوك وجروب أخر خاص على تطبيق الواتس آب لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا ، ومحاربة الكم الهائل من المعلومات المغلوطة والشائعات التى يتم تناولها بين قطاعات كبيرة من الشباب ويكون مصدرها مواقع وجروبات فيس بوك .

وقال النائب مصطفى سالم إن المبادرة سوف تكون بمثابة منصة لعرض تطورات الأوضاع في مصر وسوهاج بصفة ،خاصة في كل ما يخص فيروس كورونا من معلومات، وتناول الأخبار الصحيحة التى تأتى من المصادر الموثوقة ومؤسسات الدولة و التأكيد على تنفيذ توجيهات الحكومة والاجراءات الاحترازية لمكافحة الكورونا والرد والابلاغ عن كل من ينشر شائعة ومعلومات مغلوطة ويتداولها المواطنين و تؤدى الى تغير سلوكهم بشكل سلبي يضر البلاد.

وكشف سالم أن المبادرة تهدف إلي إظهار حقيقة الشائعات والمعلومات المغلوطة عن طريق التواصل المباشر مع المسؤلين وعرض المعلومة الصحيحة فى الحال عبر صفحة المبادرة على الفيس بوك ويمكن أيضا لأعضاء الصفحة الابلاغ عن أي حالات تلاعب أو ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية أو المنظفات أو كل ما تحتاجة الأسرة.

كما أعلن عن إطلاق المبادرة رقما خاصا على تطبيق الواتس اب للرد عن أى أستفسارات طبية لأعضائه وذويهم وأصدقائهم ويكون الرد من جانب عدد من الأطباء المتخصصين في شتى المجالات وهم أعضاء فى هذا الجروب لسرعة اكتشاف المرض والتوجيه الصحيح للمرضى.

وأضاف مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا بسوهاج أن المبادرة هدفها أيضا هو مساعدة الدولة وأجهزتها المعنية فيما تمر به البلاد فى تلك الأونة وتشكيل مجموعات مساعدة للجهاز التنفيذى بالمحافظة .

وأطلقت الصفحة عدة مبادرات منها رش وتعقيم المصالح الحكومية والمدارس ودور العبادة بالتنسيق مع مديرية الصحة ومجالس المدن وأيضا تنظيم فعاليات و توزيع مطبوعات تشمل أمور توعوية للمواطنين بأخطار كورونا وكيفية التعامل معه بشكل صحيح والتصرف الصحيح حال اكتشاف المرض..

عضو البرلمان عن محافظة الجيزة يشارك في “مبادرة دعم الخير”

من ناحيته، أعلن النائب محمد فؤاد، مشاركته في تحدى الخير، من خلال ودعم مبادرة بنك الطعام لمساعدة العمالة المؤقتة، من خلال توفير الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة، وزتوزيع 500 ألف كرتونة إطعام وشنطة غذائية كدعم غذائي نتيجة الأثار الاقتصادية لفيروس كورونا .