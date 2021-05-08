كيف يستفيد مستثمرو سوق المال من الإغلاق الجزئى؟ .. «برايم» تجيب

قالت بحوث شركة «برايم القابضة»، إن المستثمرين فى البورصة المصرية لديهم فرصة للاستفادة من الإغلاق الجزئى من خلال التركيز على الأسهم المقاومة لكوفيد-19، متابعة أنهُ يتبقى جلسات تداول معدودة للبورصة المصرية خلال شهر رمضان على أن تبدأ إجازة عيد الفطر بعد ذلك.

وأوضحت فى تقرير بحثى لها حصلت «المال» على نسخة منهُ، أن متبقى جلسات التداول أقل فى شهر مايو أيضًا بسبب الإجازات.

وأشارت إلى أنه ستكون هناك ساعات عمل أقل للمتاجر ومراكز التسوق والمقاهى والكافيتريات والمطاعم ودور السينما والمسارح – فى ظل قرارات الحكومة المصرية الصادرة مؤخرًا بالإغلاق منذ 9 مساءً فقط خلال الأسبوعين المقبلين وحتى 21 مايو.

وتابعت: سيحظر أيضًا عقد مؤتمرات أو فعاليات طوال تلك الفترة، معتبرة أن هذا “إغلاقاً جزئياً” بعد أن بدأت حالات كوفيد-19 فى الارتفاع مرة أخرى وظهور سلالات جديدة للفيروس حول العالم، خاصة القادمة من الهند، مما يشكل تهديداً لانتعاش الاقتصاد العالمى المهتز بالفعل.

وقالت «برايم» فى تقرير بحثى لها حصلت «المال» على نسخة منهُ، إن المستثمرين فى البورصة المصرية لديهم فرصة للاستفادة من الإغلاق الجزئى من خلال التركيز على الأسهم المقاومة لكوفيد-19.

واقترحت «برايم» حوالى 5 أسهم فى هذا الإطار مثل المجموعة المالية هيرميس القابضة معتبرة أن المقابلة التى أجرتها «المال»، مع الرئيس التنفيذى لشركة المجموعة المالية للحلول التمويلية سابقا بمثابة تذكير للمستثمرين حول كيفية قيام “هيرميس” بتوسيع نموذج أعمال بنك الاستثمار التقليدى ليشمل الخدمات المالية غير المصرفية بالإضافة إلى الخدمات المصرفية التجارية من خلال استحواذها على بنك الاستثمار العربى.

وأوضحت أن السعر المستهدف للسهم خلال 12 شهراً يبلغ 17.7 جم، بعائد يبلغ %25 مقارنة بسعر السوق الحالى، مشيرةً أن السهم يتداول عند مضاعف ربحية تاريخى ومتوقع لعام 2021 يبلغ 8.4 مرة و7.9 مرة ومضاعف قيمة دفترية تاريخية ومتوقعة لعام 2021 يبلغ 0.8 مرة و0.7 مرة على التوالى .

فيما أشارت إلى أن باقى الأسهم تتمثل فى المصرية للاتصالات وسبيد ميديكال، إلى جانب فورى للمدفوعات الإلكترونية، ومصر لصناعة الكيماويات .

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أعلن منذ أيام أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد قررت أن تكون إجازة عيد الفطر 5 أيام اعتبارا من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو .

وقال رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى حينها عقب اجتماع اللجنة إنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات بدأ تطبيقها من يوم الخميس الماضى وستستمر لمدة أسبوعين.

وشملت تلك القرارات الغلق الكامل للشواطئ والحدائق وحظر الحفلات والرحلات الجماعية خلال إجازة عيد الفطر.

وتضمنت تلك القرارات أيضا غلق كل المحال والمولات والتجارية والكافيهات والمقاهى ودور السينما الساعة 9 مساء، فيما قررت السماح بالاستمرار بخدمة «الديلفرى» وتوصيل الطلبات للمنازل ، كما تقرر أيضا حظر أى احتفالات أو فعاليات تتم فى المنشآت الفندقية أو النوادى أو غيرها.