اقتصاد وأسواق

كيف يساعد بايدن على إنعاش الاقتصاد العالمي؟ صندوق النقد يرد

خطة التحفيز الاقتصادي الأمريكية ستكون لها «آثار إيجابية» على النمو العالمي
محمد عبد السند 8:31 م, السبت, 13 مارس 21 8:31 م, السبت, 13 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ذكر متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن برنامج التحفيز الضخم للرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يعزز النمو الاقتصادي الأمريكي، ويساعد أيضا على تحفيز الانتعاش العالمي.

واعتبر جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، الخميس، أن خطة التحفيز الاقتصادي الأمريكية ستكون لها «آثار إيجابية» على النمو العالمي، لكنه أوصى بمراقبة المخاطر المحتملة لضخ كميات هائلة من الأموال في أكبر اقتصادات العالم.

وقال جيري رايس خلال مؤتمر صحفي إن الخطة الأمريكية ستكون لها «آثار إيجابية على بقيّة الاقتصاد العالمي».

وأضاف: «من المتوقع أن تستفيد معظم الدول من زيادة الطلب الأمريكي على السلع الأساسية وكذلك واردات السلع والخدمات».

اقرأ أيضا  "سي في سي" كابيتال أول شركة استحواذ عالمية تقتحم الشرق الأوسط منذ انهيار "أبراج"

وتابع: «سيسهم في النمو والتعافي العالميين».

تحذيرات من مخاطر محتملة

لكن حذر رايس من أنه «في الوقت ذاته، علينا الانتباه إلى المخاطر ويجب على الدول بالطبع أن تكون يقظة من أي مخاطر محتملة».

كما لم يستبعد رايس حصول تعزيز كبير في نسب الفائدة وبالتالي «كما هو الحال دائماً، يجب مراقبة المخاطر المحتملة».

توقعات بنمو إصافي بسبب خطة التحفيز

وبشأن التأثير المنتظر للخطة على الاقتصاد الأمريكي، يتوقع صندوق النقد الدولي حالياً تحقيق نمو إضافي بين 5 إلى 6% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وكان الصندوق قد توقع في يناير الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 5,1 % عام 2021.

اقرأ أيضا  انطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز قبل نهاية الشهر الحالى

وأوضح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن ذلك يعني مراجعة التوقع ورفعه، وكذلك رفع التوقعات بخصوص النمو العالمي.

ومن المنتظر أن ينشر الصندوق توقعاته المحدثة في 6 أبريل.

حتى ذلك الحين، ستجري المؤسسة «تحليلاً معمقاً أكثر» حول تأثير خطة التعافي الأمريكي، وفق المتحدث.

واعتمد مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء الماضي، حزمة دعم اقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار، وتم إحالة النسخة النهائية منها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها.

توقعات صندوق النقد النمو العالمي

تورفع صندوق النقد الدولي قد في يناير توقعات النمو العالمي من 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 5,5%، نتيجة تسريع حملات التلقيح وخطط الدعم الاقتصادي الحكومية.

اقرأ أيضا  تراجع الكوسة.. أسعار الخضروات في سوق العبور السبت 13-3-2021

وأوضح رايس أنه في بيئة «حيث تكاليف التمويل بالدولار الأمريكي منخفضة بشكل استثنائي»، يجب على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة «إدارة مخاطر التعزيز المفاجئ في الظروف المالية بعناية».

ونشرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الثلاثاء الماضي توقعات محدّثة قدرات فيها أن النمو العالمي سيصل إلى 5,6 % عام 2021.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

«الإنتاج الحربى» تطرح تخفيضات على أدوات المائدة والمطبخ بمناسبة عيد الأم (تقرير)

أحمد اللاهوني 8:24 م, السبت, 13 مارس 21

بيتكوين تكسر حاجز 60 ألف دولار وتسجل أعلى سعر على الإطلاق

المال - خاص 5:36 م, السبت, 13 مارس 21

استعدادًا لشهر رمضان.. الداخلية تطلق المرحلة الـ17 من «كلنا واحد» بتخفيضات 60%

أماني عوض 2:48 م, السبت, 13 مارس 21

المالية : الحكومة تستهدف تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو

منى عبدالباري 12:42 م, السبت, 13 مارس 21

أسعار البيض اليوم 13-3-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 10:19 ص, السبت, 13 مارس 21

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13-3-2021 وصعود عيار 21 ببداية التعاملات

عمر سالم 10:16 ص, السبت, 13 مارس 21