كيف يرى مديرو الاستثمار تعديلات ضوابط الاكتتاب بالصناديق العقارية؟

❏ شريف سامى: نأمل أن تؤدى لزيادة العدد ..والتعديلات جاءت استجابة لمقترحات ❏ هاشم السيد: عدم جواز تنازل مقدم الحصة العينية عن الوثائق لمدة عامين أمر مقبول ❏ هانى توفيق: أتوقع ظهور شراكات بين الكيانات الحكومية لإنشاء صناديق للأصول غير المستغلةمنى عبدالبارىرحب مديرو صناديق استثمار عقارى بالسوق المص

❏ شريف سامى: نأمل أن تؤدى لزيادة العدد ..والتعديلات جاءت استجابة لمقترحات

❏ هاشم السيد: عدم جواز تنازل مقدم الحصة العينية عن الوثائق لمدة عامين أمر مقبول

❏ هانى توفيق: أتوقع ظهور شراكات بين الكيانات الحكومية لإنشاء صناديق للأصول غير المستغلة

منى عبدالبارى

رحب مديرو صناديق استثمار عقارى بالسوق المصرية بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا حول تعديل قواعد الاكتتاب فى الصناديق العقارية، نظراً لدورها فى التوسع ما يؤدى لتيسير إنشاء مزيد من الصناديق بالسوق المحلية.

وكانت الهيئة قررت نهاية شهر أبريل الماضى، بتعديل ضوابط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار العقارى فى مقابل حصص عينية تتضمن عقارات أو مساهمات فى شركات.

ورغم وجود تحفظات بسيطة من المديرين، إلا أنهم رأوا أن التعديلات ستساعد الجهات الحكومية على خلق مزيد من الإيرادات من خلال الاستفادة من جميع أصولها العقارية غير المستغلة، كما ستمكن أصحاب العقارات الراغبين فى الاستثمار بالصنايق، بالدخول فيها مع الاحتفاظ بأصولهم.

وأتاحت التعديلات الاكتتاب فى وثائق الصندوق بموجب حصص عينية فى أول إصدار بعد أن كان يقتصر على الإصدارات التالية فقط، بجانب ترك تحديد الحد الأقصى لقيمة المساهمة العينية منسوبة إلى حجم الصندوق لما يقرره مجلس إدارة الصندوق وبعد موافقة حملة وثائق الصندوق.

وتتيح التعديلات إمكانية تأسيس صناديق استثمار عقارية تضم أصولاً غير مستغلة مملوكة لجهات عامة بغرض تنميتها وتطويرها من قبل مدير استثمار تتوافر لديه الخبرة.

ويوجد فى السوق المحلية حاليا صندوقا استثمار عقارى فقط هما صندوق شركة المصريين برأسمال 50 مليون جنيه، وصندوق النعيم للاستثمار العقارى برأسمال مليار جنيه والذى بدأ فى تلقى طلبات الاكتتاب بالوثائق، بينما يوجد صندوق لم يتم تفعيله بعد هو صندوق بنك التعمير والإسكان برأسمال مليار جنيه.

وقال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لـ “المال”، إنه يأمل أن تؤدى التعديلات المطروحة لزيادة عدد الصناديق العقارية العاملة بالسوق، مشيراً إلى أنها جاءت استجابة لمقترحات العاملين فى هذا المجال، إذ تقوم الهيئة بالتواصل مع العاملين بالسوق بالاستمرار والاستماع لمقترحاتهم.

من جانبه قال هانى توفيق، رئيس شركة أكيومن بى بى أى لإدارة صناديق الاستثمار- المسند إليها إدارة صندوق بنك التعمير والإسكان العقارى تحت التأسيس – إن التعديلات الجديدة ستتيح الفرصة لأصحاب العقارات الراغبين فى الدخول فى اكتتاب فى الصناديق العقارية من أول مرة عند التأسيس، والاحتفاظ بأصولهم، بدلا من اتجاههم لبيع هذه الأصول للحصول على سيولة نقدية كافية للدخول فى الاكتتاب الأول كما كان فى السابق.

وكانت القواعد السابقة المنظمة للقيد فى صناديق الاستثمار العقارى “تحظر الاكتتاب فى وثائق الصندوق فى مقابل حصص عينية إلا لصناديق الملكية الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام وصناديق المؤشرات”.

وتوقع توفيق أن تؤدى التعديلات إلى خلق شراكات بين الوزارات، أو الشركات الحكومية العاملة بمجال العقارات لإنشاء صناديق استثمار عقارى بهدف خلق عوائد من الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لهم.

“وتتيح التعديلات إمكانية تأسيس صناديق استثمار عقارية تضم أصولاً غير مستغلة مملوكة لجهات عامة بغرض تنميتها وتطويرها من قبل مدير استثمار تتوافر لديه الخبرة”.

وفى المقابل أبدى توفيق تحفظه على تعديل يحظر على المكتتب بحصة العينية، التنازل عن وثائق الصندوق المملوكة له لمدة عامين، أو حتى التصرف بها من قبل صندوق الاستثمار، أيهما أقرب، قائلاً: فترة عامين غير كافية لإثبات جدية صاحب الحصة العينية، وكان يجب ربط هذه الفترة بنصف عمر الصندوق على الأقل.

كما تحفظ توفيق أيضا على التعديل الذى يلزم المستثمر المتقدم بحصة عينية للاكتتاب بأول إصدار لوثائق الصندوق بالحصول على موافقة مجلس الإدارة، وثلثى أعضاء الجمعية العامة غير العادية لشركة الصندوق، ويرى فى هذا الصدد، إنه من الأفضل الحصول على موافقة المكتتبين بالصندوق عن طريق إجراء تصويت لحملة الوثائق.

وأشار إلى أنه فى أحيان كثيرة يتم تعيين ثلث أعضاء مجلس إدارة الصندوق من قبل الشركة المديرة للصندوق ذاتها، ما يخلق تعارضا فى هذا الأمر.

وفى هذا الصدد تنص التعديلات على أنه:”فى الأحوال التى يتقدم فيها مستثمر بحصة عينية للاكتتاب فى أول إصدار لوثائق صندوق استثمار، يتوجب الحصول على موافقة كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية لشركة الصندوق، بشرط أن يتوافر فى اجتماع الجمعية العامة نصاب الثلثين للحضور، وموافقة نسبة ثلثى الحضور من أعضاء الجمعية العامة بعد استبعاد الأطراف المرتبطة بالحصة العينية”.

فى حين قال هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة المصريين فى الخارج للاستثمار، المالكة لصندوق “المصريين للاستثمار العقاري”، إن التعديلات إيجابية ومن شأنها خلق طلب على إنشاء صناديق عقارية جديدة الفترة المقبلة، وبالتالى زيادة عدد الصناديق الموجودة بالسوق.

وقال السيد إن التعديلات ستساهم فى منح الجهات الحكومية فرصا أكبر فى تنمية أصولها العقارية ما يولد عائدا إضافيا لها، مشيرا إلى أنها –التعديلات- جاءت استجابة لمقترحات عاملين بالسوق كان هو من بينهم.

وأكد أن التعديلات من شأنها تعزيز مساهمة صناديق الاستثمار العقارى فى دعم الثروة العقارية بالمشاركة مع البنوك، وأيضا تفعيل الأنشطة المهملة فى سوق المال مثل التخصيم والتمويل العقارى والتوريق والتأجير التمويلى.

ووصف هاشم التعديل المتعلق بـ “عدم جواز مقدم الحصة العينية التنازل عن وثائق الصندوق التى سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف بها من قبل صندوق الاستثمار أيهما أقرب”، بأنه مقبول، مؤكدا أن الضوابط الموضوعة من الهيئة تستهدف تشجيع وتحفيز الاستثمار، وإزالة المعوقات فى هذا الصدد.

وألزمت التعديلات أيضا المستشارين الماليين المستقلين أو خبراء التقييم العقارى عند قيامهم بتقييم الحصص العينية التى سيصدر مقابلها وثائق استثمار الصندوق الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقارى أو المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت الصادرة عن الهيئة – بحسب الأحوال – وتضمين ذلك فى تقارير التقييم الصادرة عنهم.

كما نصت على أنه فى حال تقديم حصص عينية فى شركات مقيدة نشطة بالبورصة فإنه سيتم الاعتداد بالسعر السوقى للأسهم، أما بالنسبة للشركات غير النشطة أو غير المقيدة فيلزم تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة للأسهم.

وصندوق الاستثمار العقارى هو صندوق استثمار مغلق يصدر وثائق مقابل استثمارات الصندوق فى الأصول العقارية من أراض وعقارات وغيرها من الأصول التى تضمن حداً معيناً من السيولة، ويتم تأسيسه على ثلاث مراحل، الأولى، تأسيس شركة لتدشين الصندوق، ثم تختفى لتندمج فى شركة أخرى وهى شركة الاكتتاب والطرح لوثائق الصندوق، ثم المرحلة الثالثة وهى شركة إدارة الصندوق.

ويوجد ضوابط أخرى لعمل صندوق الاستثمار العقارى تنص على أن يكون للصندوق 3 مشاريع أو أنشطة مختلفة وألا تزيد نسبة ما يملكه الصندوق من حجمه %30 فقط بينما يتم استثمار نسبة %70 من أمواله فى أصول مدرة للعائد.