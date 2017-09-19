كيف يرى قطاع السيارات إسناد استراتيجية الصناعة لمكتب ألماني؟

أحمد شوقيأسند مجلس النواب إلى أحد المكاتب الاستشارية الألمانية مهمة إعادة دراسة استراتيجية النهوض بصناعة السيارات تمهيدًا لتعديلها ثم إقرارها بعد مراجعة ملاحظات المجلس من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.تأتي هذه الخطوة بعد ما أثير من اعتراض شركات واتحادات صناعية وتجارية أوروبية على بنود ال

أحمد شوقي

أسند مجلس النواب إلى أحد المكاتب الاستشارية الألمانية مهمة إعادة دراسة استراتيجية النهوض بصناعة السيارات تمهيدًا لتعديلها ثم إقرارها بعد مراجعة ملاحظات المجلس من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.





تأتي هذه الخطوة بعد ما أثير من اعتراض شركات واتحادات صناعية وتجارية أوروبية على بنود الاستراتيجية بحجة أنها تخالف التزامات مصر بموجب اتفاقية الشراكة مع أوروبا والتي تتضمن بنودها إعفاء السيارات تدريجيًا من الرسوم الجمركية لتختفي تمامًا بحلول 2019 في حين تنص الاستراتيجية على تخفيض الرسوم الجمركية على كل السيارات وفرض رسوم ضريبية بنسبة 30% عليها. فكيف يرى قطاع السيارات هذه الخطوة؟

أوضح سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل، أن إسناد استراتيجية السيارات إلى المكتب الألماني سيسهم في تطويرها بما ينسجم مع الالتزامات الدولية على مصر بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

ولفت إلى أن المصانع لا تعارض مراجعة الاستراتيجية وتعديلها من أي جهة شريطة أن تستوفي عدة معايير أهمها عدم فرضها من أي جهة من خلال تحقيق التوافق بين جميع المصانع بحيث لا تتضرر المصانع الصغيرة أو الصناعات المغذية لصالح السيارات أو العكس.

وأضاف أنه وفق النسخ القديمة التي تم نشرها من الاستراتيجية كانت الصناعات المغذية هي الفائز الوحيد إذ وفق بنود الاستراتيجية لا بد أن تسحب شركات التجميع مكونات معينة وبحجم معين من الصناعات المغذية بحيث تتمكن من الوصول لنسبة المكون المحلي المطلوبة، الأمر الذي يعطي لشركات الصناعات المغذية فرصة للتحكم بأسعار هذه المكونات باعتبار أنه لا سبيل أمام شركات السيارات للوصول إلى المكون المحلي إلا بشراء مكونات معينة خاصة تلك التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي المكون المحلي.

وأوضح أنه لا بد أن تصاغ الاستراتيجية في شكل تشجيعي دون إجبار أو سعي لمجرد تحصيل الرسوم من خلال تحصيل رسوم ضريبية على كافة السيارات ثم العمل على الوصول لمعايير معينة لتمكين الشركات من استردادها، مضيفًا أن ذلك يوقع الشركات بشكل ممستمر في فخ البيروقراطية.

واقترح أن يتم النص على أن الشركات غير مجبرة على التوافق مع شروط معينة للحصول على الإعفاءات أو الحوافز سواء الشروط المتعلقة بالإنتاج الكمي أو نسبة المكون المحلي او التصدير لأن ذلك سيؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع التي لن تتمكن من التوافق مع هذه الشروط وإنما يجب أن تكون كافة الشركات مخيرة عبر النص على أن من تلتزم بمعايير معينة ستحصل في مقابلها على مجموعة من الحوافز التشجيعية.

يقول اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات أميك، إن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قامت خلال عام 2006 بإسناد مهمة إعداد استراتيجية للنهوض بصناعة السيارات إلى مكتب شركة استشارات ألمانية في مصر (كيه بى ام جى- حازم حسن) حيث انتهت إلى أنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على شريحة كاملة من السيارات الأوروبية سنة 2019 مما يضر بالصناعة المحلية ومن ثم أوصت بأن البديل الأفضل حينها هو الاهتمام بالصناعات المغذية لأن صناعة السيارات لن تجد فرصة كبيرة في الفترة من 2006-2019 لأنها تتطلب استثمارات ضخمة لا تقل عن 900 مليون دولار لأي شركة ترغب في تصنيع سياراتها في مصر.

وأضاف أن هذا المبلغ لا يمكن ضخه إلا من خلال الشركات الأم التي ستسبعد هذا السبيل في سوق لا تتعدى مبيعاته 120 ألف سيارة سنويًا مشيرًا إلى أن الرهان على الصناعات المغذية حاليا لن ينجح أيضًا لأنها لا زالت ضعيفة كما أن دولا أخرى قد تفوقت في هذا الصناعة مثل المغرب وتونس وشرق أوروبا ومن ثم لا يمكن تصوير الموقف بالبساطة التي تعرضها استراتيجية صناعة السيارات بصيغتها الحالية وفقا له.

وأوضح أن السبيل الوحيد للنهوض بالصناعة هو تعزيز الطلب المحلي لتصل مبيعاته إلى 500/600 ألف سيارة ثم إلى مليون سيارة خلال فترة زمنية معينة بحيث يحذب انتباه الشركات العالمية لتقدم على الاستثمار في مصر لاستغلال الطلب المتزايد ومن ثم ليس السبيل إلى تنمية الصناعة مجرد التركيز على الحوافز أو زيادة الانتاج الكمي أو نسبة المكون المحلي أو التصدير.

وأشار إلى أن الوصول إلى هذا الكم الكبير من المبيعات سيتم عبر رفع الرسوم الجمركية خاصة أن ذلك يتم لبعض الطرازات من خلال اغادير والشراكة المصرية الأوروبية وربما يتم من خلال ميركسور وكوميسا وبريكس أيضًا موضحا أن ذلك سيؤدي إلى خفض الأسعار ومن ثم زيادة المبيعات.

ولفت إلى أن ضرورة أن تكون الاستراتيجية طويلة الأمد لتطبق خلال أجل زمني يصل إلى 10 سنوات لتطبق بالتوازي مع سياسات تشجيع الطلب.

وأوضح محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، أن مكتب الاستشارات الألماني سيجاول تقديم التوصيات اللازمة لضمان عدم الوقوع في مخالفات تتعلق بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وأضاف أن مجلس النواب ينتظر رد وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على ملاحظاته بشان الاستراتيجية متوقعًا أن يصل الرد خلال نوفمبر المقبل.