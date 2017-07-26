كيف يتوقع صناع الذهب حركة أسعاره الفترة المقبلة؟

عمر سالم

استطلعت المال آراء عدد من صناع الذهب فى مصر حول توقعاتهم بأسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، وذلك مع تزايد اهتمام المواطنين بأسعار الذهب خلال الفترة الحالية، والذين أكدوا صعوبة توقع أسعاره ولو لمدة يوم واحد، وذلك نتيجة عدد من المتغيرات العالمية والمحلية التى تؤثر على أسعار المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.



قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من المستحيل توقع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، قائلا: الذهب ليس له كبير حتى تتوقعه.



وأضاف واصف فى تصريحات لـ”المـال” أن أسعار الذهب تتأثر بعوامل كثيرة أبرزها سعر الفائدة الأمريكي، والذي يؤثر على مدى جاذبية الاستثمار فى المعدن الأصفر مما يؤثر على سعر الأوقية العالمية فى البورصة العالمية للذهب، وأن رفع أسعار الفائدة يؤثر سلبًا على المعدن النفيس والعكس.



وأشار إلى أن الأحداث العالمية تؤثر أيضا على سعر الذهب، موضحًا أنه حال نشوب أى أحداث إرهابية أو سياسية فى إحدى البلاد الكبرى فسيؤثر إيجابيًّا على أسعار الذهب، ويسهم فى صعوده، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الدولار محليًّا يسهم إيجابيًّا فى الإقبال على الذهب ويرفع أسعاره محليًّا.



وقال رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية: إن هناك حالة انتعاشة فى المبيعات بالوقت الحالى نتيجة الأعياد وإقبال البعض على الخطوبة والزواج وغيرها، واستقرار أسعار الذهب إلى حد ما.



وأوضح لـ”المـال” أنه من الصعب توقع أسعار الذهب لأن مصر لا تؤثر فى سوق الذهب عالميًّا لأنها لا تعد من ضمن أكبر منتجي الذهب، كما أن عدم وجود حالة رواج كبيرة لا تؤثر على أسعاره أيضًا، والأسعار متقلبة كل ساعة نتيجة تغير أسعار الأوقية عالميًّا.

وقال محمد زويل، صاحب محل ذهب فى القليوبية: إن أسعار الذهب من المستحيل توقعها، ولا أحد يستطيع ذلك؛ نظرًا لأنها بورصة عالمية ولا ترتبط بالأحداث المحلية إلا فى حالة واحدة وهى ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه.



وأوضح زويل لـ”المـال” أن أسعار الذهب شهدت تراجعًا بما يتراوح ما بين 10 و 15 جنيهًا خلال شهر يوليو الجارى، متوقعًا مزيدًا من ارتفاع المبيعات خلال فترة عيد الأضحى وما يسبقها.



وقال عادل راضى، رئيس شعبة الذهب بالجيزة: إن ارتفاع أسعار الفائدة بالسوق المحلية تسبب فى تحول العديد من المواطنين من ادخار الذهب إلى وضع أموالهم بالبنوك، نظرا لوجود عوائد أسرع وأكبر حال الإيداع بالبنوك.



وأضاف راضى لـ”المـال” أن السوق المحلية فى الفترة الأخيرة غير مستقر فى أسعار الدولار وعند انخفاض الدولار محليًّا سينخفض سعر الذهب لكن حال ارتفاع سعر الأوقية فلن ينخفض سعر المعدن الأصفر، كما أن تراجع المبيعات والركود قد يدفع المستثمرين للتنازل عن جزء من ربحيتهم من أجل الحفاظ على السوق.



وﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الأربعاء ارتفاعاً بنحو جنيهين، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 623 جنيهًا، ﻣﻘﺎﺑﻞ 621 جنيهًا ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، أمس.



وسجل عيار 18 534 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 712 ﻣﻘﺎﺑﻞ 710 جنيهات للجرام ﺃﻣﺲ، لافتا إلى ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ ارتفع ليسجل 4985 ﺟﻨﻴﻬًﺎ مقابل 4975 جنيها أمس، وارتفعت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1251 دولارا، بدلا من 1248 دولارا، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ارتفاع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ واستقرار أسعار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳﻫما ﻓﻰ صعود ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.