كيف يؤثر تقديم المصرية للاتصالات لخدمات المحمول على أرباحها؟

أسماء السيد:تباينت توقعات المحللين، بشأن تأثير إطلاق شركة «المصرية للاتصالات» خدمات المحمول مؤخرًا، تحت شعار "إحنا منك"، على معدلات الربحية، وحركة السهم فى البورصة المصرية، فى ظل تحمل الشركة تكاليف كبيرة ﻹطلاق خدمتها، فضلاً عن تحملها تقديم عروض متدنية.توقع يوسف الشافعى، محلل مالى بشر

أسماء السيد:

تباينت توقعات المحللين، بشأن تأثير إطلاق شركة «المصرية للاتصالات» خدمات المحمول مؤخرًا، تحت شعار “إحنا منك”، على معدلات الربحية، وحركة السهم فى البورصة المصرية، فى ظل تحمل الشركة تكاليف كبيرة ﻹطلاق خدمتها، فضلاً عن تحملها تقديم عروض متدنية.

توقع يوسف الشافعى، محلل مالى بشركة “نعيم القابضة”، أن تطغى التكاليف التى تحملتها “المصرية للاتصالات” ﻹطلاق خدمتها الجديدة، على معدلات ربحية الشركة، نهاية العام الجارى، مع احتمالية ظهور اﻷثر الإيجابى خلال فترات طويلة اﻷجل من 3 إلى 5 أعوام.

ورجح أن تشكل خدمات المحمول %16 من إيرادات “المصرية للاتصالات”، بحلول 2022، مع احتمالية اختراقها للسوق بمعدل أسرع فى ظل اتباعها إستراتيجية تسعيرية، تحمل منافسة شرسة مع الشبكات اﻷخرى، إذ تشير البيانات المبدئية إلى أن الباقات والعروض التى تقدمها “المصرية” متدنية للغاية مقارنة بالشركات الأخرى، وتوقع أن تتحمل الشركة عبء مالى على اﻷساس السنوى بقيمة 850 مليون جنيه.

يُذكر أن “المصرية للاتصالات” صرحت لـ”المال” مؤخرًا، أنها قررت ضخ 7 مليارات جنيه، لتطوير السنترالات وخدمة العملاء، وإنشاء مراكز متطورة لتقديم خدمات المحمول، كما تتضمن تكلفة الحملة التسويقية للشركة، وتخصيص جزء منها لتطوير البنية التحتية للكابلات.

وعلى صعيد حركة السهم فى البورصة، لفت إلى أن السهم يسير فى اتجاه صاعد منذ بداية العام، مرجحًا استمراره ليرتفع بنسبة %24.6 عن سعره السوقى خلال الفترة الراهنة، وتسجل 16.2 جنيه، بدعم من تحمس المتعاملين لتقديم الشركة خدمة جديدة فى السوق المحلية، مع توصية بالشراء.

يذكر أن السهم ارتفع بنسبة طفيفه بلغت %0.3، منذ إطلاق “المصرية” لخدمتها الجديدة حتى اﻵن، إذ سجل السهم فى جلسة اﻷحد، أولى جلسات اﻷسبوع الجارى، تراجعًا بـ %1.8 ليسجل 12.56 جنيه.

وفيما يتعلق ببيع “المصرية” حصتها فى “فودافون”، البالغة %45، توقع أن يكون سيناريو عدم البيع اﻷرجح، فى الأجل المتوسط، نظرًا لتوقعه عدم حصول “المصرية” على سعر مناسب للشراء خلال الفترة الراهنة، إذ أن معظم المستثمرين فى انتظار مدى جدوى تقديم الشركات لخدمات الجيل الرابع.

وقال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة “أكيومن” لتداول اﻷوراق المالية، إن سهم “المصرية للاتصالات” يسير فى اتجاه صاعد منذ 2016، كما أحرز السهم أعلى مستوى له خلال عام بتاريخ 10 إبريل الماضى عند مستوى 14 جنيهًا.

وأضاف، أن اﻷخبار الإيجابية التى تبثها الشركة بشأن إطلاقها لخدمات المحمول واﻹنترنت دعمت فقط الحركة الإيجابية للسهم، وإن كانت تحركات طفيفة صاعدة إلا أنها تحمل فى ثنايها شكل إيجابى للسهم، مشيرا إلى أن السهم يستهدف مستوى 14 جنيهًا خلال الشهر الجارى، واختراق ذلك المستوى يدفعه لإحراز مستويات أعلى عند 15 جنيهًا ثم 17.5على اﻷجل المتوسط والطويل.

فيما رجح محمد المسيرى، محلل قطاع الاتصالات بشركة «فاروس» القابضة، أن يكون ﻹطلاق المصرية للاتصالات خدمات المحمول تأثيرًا سلبيًا على المدى القريب والطويل، نتيجة لتشبع السوق المحلية من الخدمات التى تقدمها الشركة المنافسة.

وأضاف، أن المنافسة أجبرت الشركة تقديم عروض متدنية بشكل كبير، ما يحملها تكاليف إضافية، فى ظل ارتفاع تكاليف تقديم الخدمة ذاتها، من إنشاء مراكز خدمة وسنترالات، وتوظيف عماله وغيره.

كما رحج أن يؤثر تقديم «المصرية» لخدمة المحمول على أرباحها التى تتقاضاها جراء حصتها فى “فوادفون”، نتيجة لتأثر اﻷخيرة بالعروض التى تقدمها الأولى بأسعار منخفضة، ما يدفع لتحويل عملاء مكالماتها للمصرية، مرجحًا أن يظهر التأثير السلبى خلال الربع الأخير من العام الجارى، مشيرا إلى أن تخارج الشركة من “فودافون” ربما يتأخر بعض الشئ نتيجة ﻹعلان الشركة عدم تضارب المصالح بسبب تقديم نفس الخدمات.

وأعلنت شركة «المصرية للاتصالات» عن تقديم خدمات المحمول للجيل الثانى والثالث بـ 18 سبتمبر الجارى، على أن تطلق خدمة الجيل الرابع نهاية الشهر الجارى أيضًا، وارتفعت أرباح «المصرية للاتصالات» خلال النصف اﻷول من العام الجارى، بنسبة طفيفة بلغت %13، لتسجل 2.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المنقضى.