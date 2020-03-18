كيف واجهت المصانع المصرية فيروس كورونا؟

تماشيًا مع سياسة الدولة للحد من انتشار الوباء

اتخذت عدة مصانع عاملة فى السوق المحلية مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تماشيًا مع سياسة الدولة للحد من انتشار الوباء، وتنوعت التدابير لتشمل تخفيض ساعات العمل ووقف منح الوجبات الغذائية .

وكشف الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس شركة المهندس لتصنيع وحدات توليد الكهرباء وأمين عام اتحاد المستثمرين، أن شركته خفضت ساعات العمل لتصبح 6 ساعات بدلا من 7، وتعطى إجازات فورية لأى موظف تظهر عليه علامات السخونة والسعال.

خميس شعبان: وقف الوجبات وتعويضها ببدل نقدى

وقال خميس شعبان فى تصريحات لـ “المال”، إن شركة المهندس توقفت عن تقديم الوجبات الغذائية للعاملين لديها، وعوضت ذلك بصرف بدل نقدى، وذلك لتقليل فرص انتقال العدوى.

سمير عارف: الاهتمام بالنظافة وتعقيم الماكينات

وقال سمير عارف، رئيس مجموعة الأهرام لنظم الأمان، إن شركته لم تغفل الدور الرئيسى فى النظافة، باستخدام المنظفات والكحول لتطهير الماكينات من أى فيروسات قد تكون عالقة بها، كما وزعت الكمامات والكحول على الموظفت لتعقيم أيديهم، ومنع انتشار أى عدوى.

أسامة حفيلة: تخفيض عدد ساعات العمل إلى 5

وذكر أسامة حفيلة، رئيس شركة ريما إيجيبتو لتصنيع الرخام والجرانيت، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، أن شركته خفضت عدد ساعات العمل إلى 5 ساعات بدلا من 8، لمساعدة الدولة فى إجراءتها الاحترازية ضد كورونا.



محمد المهندس: تشغيل المصانع وردية واحدة فى اليوم

وأكد محمد المهندس، رئيس شركة المصانع الميكانيكية لتصنيع الألومنيوم، أن شركته قللت من الإنتاج واكتفت بتشغيل المصانع وردية واحدة فى اليوم بدلا من 2.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات لمتابعة سير الإجراءات لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وآليات الاستعداد والجاهزية فى هذا الصدد، منها وقف الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وتعليق الأحداث الرياضية، والفعاليات وحركة الطيران، والعروض الفنية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن صحة المواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا لها الأولوية في أي قرارات.

وأضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات سابقة أن القرارات الاستباقية التي تتخذها الدولة هي إجراءات للوقاية واحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن تلك القرارات يترتب عليها تبعات اقتصادية على الدولة مثل ما سيتعرض له قطاع الطيران من خسائر بعد تعليق الرحلات، ولكن توجيهات الرئيس السيسي واضحة للحكومة، وهي أن الأهم أرواح وصحة المواطنين ولا يتم النظر لأي خسائر مالية.

ومن ضمن الإجراءات العزل الذاتي لمدة 14 يوماً للقادمين من العمرة منذ أول مارس، وفحص جميع القادمين بالكاشف السريع، واستلام 27 ألف كاشف سريع ومن المقرر أن يتم استلام 75 ألف كاشف سريع آخر.

إجراءات احترازية بالمحافظات السياحية، وهي: الأقصر، أسوان، جنوب ومنع مغادرة أى فرد من الأطقم العاملة فى المنشآت السياحية لمدة 14 يوماً بدأت 16 مارس الجارى.

وشملت أيضًا تطهير كافة المنشآت السياحية وكذلك المرافق الحكومية وغير الحكومية بتلك المُحافظات، وعدم استقبال حركة السياحة الداخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح للمحافظة.

ومن الإجراءات التزام المنشآت السياحية بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أية أعراض تظهر على أي فرد من أطقمها، وحصر جميع الأفواج السياحية على متن البواخر السياحية وسحب عينات من جميع الأفراد على متنها سواء من العاملين أو الأفواج السياحية.

وتكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، مع مضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية.