كيف واجهت المخابز زيادة الوقود؟

■ البعض يرفع الأسعار.. والآخر يخفض الأوزان محمد مجدى رفعت المخابز السياحى والأفرنجية، أسعار بيع منتجاتها ما بين 25 إلى 300 قرش، حسب النوع والكمية، بعد قرار الحكومة تحريك أسعار الوقود، نهاية الأسبوع الماضى. أكد أصحاب المخابز أن أسعار تسليم الدقيق السياحى والفاخر استخراج %72 ثابت على 48

■ البعض يرفع الأسعار.. والآخر يخفض الأوزان



محمد مجدى

رفعت المخابز السياحى والأفرنجية، أسعار بيع منتجاتها ما بين 25 إلى 300 قرش، حسب النوع والكمية، بعد قرار الحكومة تحريك أسعار الوقود، نهاية الأسبوع الماضى.

أكد أصحاب المخابز أن أسعار تسليم الدقيق السياحى والفاخر استخراج %72 ثابت على 4800 و5800 جنيه للطن الواحد، لكن ارتفاع أسعار السولار والنقل وبعض المدخلات الأخرى سبب الزيادة الحالية.

قال أيمن حمدى، صاحب مخابز أفرنجى مصر والسودان، عضوشعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن خفض وزن رغيف الفينومن 40 جم إلى 30 على أن يظل سعر الرغيف ثابت عند 100 قرش، بينما هناك بعض الأنواع مثل الكايزر، وارتفع سعر بيعه 25 قرشاً ليصل إلى 125 قرشاً للرغيف الواحد.

أضاف حمدى، أن باقى أنواع المخبوزات شهدت ارتفاعات أخرى، وصلت إلى 3 جنيهات فى الكيلوالواحد، كمثال البقسماط بالسمسم، والباتون ساليه سادة، زيادة 1.5 جنيه، والباتون ساليه بالملح، ارتفع 2 جنيه.

بينما أكد أحمد شعبان، صاحب مخبز سياحى، عضوالشعبة بالغرفة التجارية فى الجيزة، أن الخبز البلدى السياحى والشامى ارتفع بواقع 25 قرشاً فى الرغيف الواحد، وقفز سعر الرغيف الوسط من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً، والرغيف الكبير من 75 قرشاً إلى 100 قرش.

أوضح شعبان، أن زيادة أسعار بيع الخبز على المواطنين ليس جشعاً، من قبل المخابز، إنما هوالحل الوحيد للارتفاعات المتتالية التى تقوم بها الحكومة، جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي.

قال أحمد مهدى، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، إن تشديد الرقابة على المخابز السياحية والأفرنجية، بشأن عدم استخدام دقيق استخراج %82، المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، الذى يعد مخالفة حال استخدامه، أنه ينحصر على المخابز البلدية المدعمة فقط.

أضاف مهدى أن تحديد أسعار بيع المنتجات، والأوزان الخاصة بكل نوع من المخبوزات، هواختيارى لصاحب المخبز، لكن وضع السعر على كل منتج فى مكان ظاهر للمستهلكين.