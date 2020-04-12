كيف واجهت «أوراسكوم للتنمية» تأثيرات فيروس كورونا السلبية

قالت شركة “أوراسكوم للتنمية مصر“، إنها اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تأثيرات”كورونا” السلبية الواقعة حاليًا .

وأضافت الشركة في بيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منهُ، أنها شجعت العمل من المنزل، إلي جانب تنفيذ تدابير وقائية في المكاتب، والإيقاف المؤقت لعدد من الخدمات، وتقييد رحلات السفر لأغراض العمل وتوفير ونشر التحذيرات اللازمة بين جميع الموظفين عن فيروس كورونا المستجد.

ولفتت “أوراسكوم”، إلى أن جميع المدن التابعة لها تلتزم بالإرشادات التى وضعتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وأشارت الشركة إلى أنها تقوم بتطبيق برنامج تعقيم استثنائي يقوم بالحفاظ على مستوى عال من النظافة لجميع الموظفين والعمال، وتطهير الأسطح العامة بشكل متكرر، والاستفادة من معقمات اليد في الأماكن العامة كذلك وقد تم التنسيق أيضًا مع شركائنا التجاريين (الفنادق والمطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة) لتعقيم منافذهم وتطبيق جميع إجراءات السلامة والنظافة الرسمية.

وأوضحت في بيانها، أنها قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية في ظل الظروف العالمية الحالية والانكماش الاقتصادي.

ولفتت إلى أن الغرض من الإجراءات هو تقليل الإنفاق والحفاظ على النقدية لأطول فترة ممكنة لضمان استقرار تسيير اعمال المجموعة، والحفاظ على عمليات التشغيل وتنفيذ الاستثمارات المخطط لها بمجرد عودة العمل بشكل طبيعى وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمالية المخطط لها مسبقا.

وشملت تلك الاجراءات ، أولاً تخفيض النفقات الرأسمالية والالتزام بالضرورى منها فقط، وتأجيل تعيين موظفين جدد، وأيضًا تخفيض جميع المصروفات والتكاليف إلى أدنى حد ممكن وكذلك تخفيض جميع مصروفات التسويق.

ورابعًا أوضحت أنها تعتزم الاستفادة من المبادرات الحكومية المعلنة لدعم الشركات وتأجيل بعض الالتزامات الممكنة، وأيضًا الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصرى المعلنة والخاصة بتأجيل سداد القروض القائمة والفوائد الخاصة بها لمدة 6 أشهر، والاستفادة من مبادرات البنك المعلنة لدعم شركات السياحة.