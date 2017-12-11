كيف نجحت الشركات الغذائية فى التخلص من آثار التعويم؟

❏ «إيديتا» تدرس إمكانية رفع الأسعار نهاية العام ❏ أرباح «عبور لاند» زادت مع الأسعار ❏ «دومتى»: خطة للوصول بالصادرات إلى %20.. وترقب اقتحام السوق الكيني ❏ توقعات بارتفاع ربحية «جهينة» عقب نحو مبيعات الربع الثالث ❏ «بلتون» ترجح قفزات…

❏ «إيديتا» تدرس إمكانية رفع الأسعار نهاية العام

❏ أرباح «عبور لاند» زادت مع الأسعار

❏ «دومتى»: خطة للوصول بالصادرات إلى %20.. وترقب اقتحام السوق الكيني

❏ توقعات بارتفاع ربحية «جهينة» عقب نحو مبيعات الربع الثالث

❏ «بلتون» ترجح قفزات جديدة بنسبة 6 إلى %7

❏ عبدالحميد إمام: انخفاض الفائدة والدولار علامات خروج القطاع من كبوته

أحمد على ـ مصطفى طلعت

بدأت شركات القطاع الغذائى فى فض غبار قرار تحرير سعر الصرف، وكشفت نتائج أعمال الشركات المدرجة بالبورصة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجارى، عن تحسن فى مبيعات تلك الشركات، وإن اختلف الأداء فيما يتعلق بتطورات أرباحها.

رصدت «المال» أن مبيعات الشركات الغذائية ارتفعت رغم قرارات رفع أسعار المنتجات خلال العام الجارى، الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الخام، التى تستورد أغلبها من الخارج، فى ظل تسجيل الدولار لمستويات قياسية وتاريخية أمام الجنيه المصرى.

«إيديتا» تسعى للتخلص من آثار التعويم

تأثرت شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية خلال 9 أشهر الأولى من العام الجارى سلبًا بقرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، وانخفض صافى ربح الشركة لـ 129 مليون جنيه، مقارنة بـ 139 مليون جنيه فى نفس الفترة من 2016 الماضى.

قال هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة «إيديتا»، إن شركته نجحت فى تثبيت أقدامها فى مواجهة أمواج ارتفاع أسعار المواد الخام، موضحًا أن إستراتيجية تنويع الفئات السعرية آتت ثمارها عقب ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة %36 لتسجل 832 مليون جنيه خلال 3 شهور فقط، ولتسجل 2.1 مليار جنيه خلال 9 أشهر بنسبة %35.8.

أضاف لـ «المال» أن شركته نجحت فى تخط الضغوط التضخمية، الناتجة من برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن قرار «تعويم الجنيه» كان صائبًا إلا أنه تأخر كثيرًا.

أشار إلى أن قرار رفع الأسعار يرتبط بالظروف المحيطة بالعملية التصنيعية خلال العام المقبل، لافتًا ألى أن شركته تدرس العوامل المختلفة والمرتبطة بتسعير المنتجات خلال الفترة المقبلة، متمنيًا ألا تلجأ شركته لرفع أسعارها من جديد.

يذكر أن «إيديتا» أعلنت عن تنمية حصتها السوقية بجميع القطاعات، لتبلغ %57.2 بقطاع الكيك، و %45.9 فى قطاع المقرمشات، و %10.6 فى قطاع الويفر، كما أوضحت أنها حافظت على صدارة قطاع الحلويات بـ %17.8، ومقدمة سوق الكرواسون بـ %60.4.

«عبور لاند» رابحة رغم التعويم

نجحت شركة «عبور لاند» للصناعات الغذائية فى تسجيل أداء مميز خلال 9 شهور المنتهية من العام الجارى، عقب ارتفاع صافى أرباحها بنسبة %60.2 لتسجل 176.460 مليون جنيه، مقارنة بـ 110.112 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.

من جهته قال هادى مدحت، محلل قطاع الأغذية بشركة «فاروس» القابضة، إن ارتفاع حجم مبيعات شركة «عبور لاند» خلال الـ 9 شهور الأولى من 2017، أدى إلى زيادة مبيعاتها بنسبة %56.7، رغم قيام «عبور لاند» برفع أسعارها بنسبة %2 تقريبًا.

أضاف أنه رغم انخفاض هوامش الربحية خلال الربع الثالث نتيجة استنفاذ «عبور لاند» لمخزونها ذو التكلفة المتخفضة فى مايو الماضى، الذى وصفه بالأمر المنطقى، إلا أن انخفاض المصروفات البيعية والإدارية يساهم فى تعويض الانكماش المتوقع فى هوامش ربحية «عبور لاند».

توقع محلل قطاع الأغذية بشركة «فاروس» القابضة، تحسن مستويات ربحية «عبور لاند» خلال الربع الأول من 2018، مرجعًا ذلك إلى قيام «عبور لاند» بتوفير كميات من الحليب المجفف، بأسعار ملائمة عقب هبوط أسعاره فى العام الجارى، بجانب تصدير «عبور لاند» منتجات الألبان والعصائر خلال الفترة الراهنة.

«دومتى» هبوط فى 9 أشهر

بحسب نتائج الأعمال المجمعة عن 9 أشهر الأولى من العام الحالى، حققت الشركة قفزة فى المبيعات لتسجل 1.6 مليار جنيه، مقارنة بقيمة 1.2 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من 2016، وبلغت تكلفة المبيعات 1.3 مليار جنيه مقابل 96.5 مليون جنيه.

كما سجلت الشركة ارتفاعًا فى المبيعات بالربع الثالث لتحقق 680 مليون جنيه، مقابل 453 مليون جنيه، بلغت تكلفة المبيعات عن ذات الفترة 547.6 مليون جنيه مقابل 365 مليون جنيه.

تضاعفت المصروفات التمويلية إلى 72.6 مليون جنيه، مقابل 38.8 جنيه، وبالمثل بلغت 30.9 مليون جنيه فى الربع الثالث، مقابل 13.7مليون جنيه الربع المماثل من 2016.

نتيجة لذلك هبطت الأرباح المجمعة لفترة 9 أشهر إلى 28.4 مليون جنيه، مقابل 54.8 مليون جنيه الفترة المماثلة، حين ضاعفت الشركة من أرباح الربع الثالث لتسجل 22.4 مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه فى الربع الثالث من 2016.

نجحت سياسة زيادة الأسعار التى نفذتها الشركة تدريجيا، منذ بداية العام، فى العودة بهامش الربح الإجمالى إلى مستوياته ما قبل الأزمة لتسجل 19.48 % الربع الثالث من العام الحالى مقابل %19.42 الربع الثالث من 2016، حسبما كشفت عنه القوائم غير المدققة.

أكد مصدر قريب الصلة بشركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى» أن شركته امتصت الآثار التضخمية بشكل كبير، لكنها لم تصل إلى معدلات ما قبل التعويم، موضحا أن شركته اتبعت خطة لرفع الأسعار بصورة تدريجية خلال الفترة الأخيرة للحفاظ على حصتها السوقية وحجم المبيعات.

ونتوقع الامتصاص بشكل كامل، والوصول للمعدلات السابقة، مع نهاية العام المقبل 2018، فيما لم يؤكد عدم نية الشركة فى رفع أسعار بعض المنتجات قائلاً: «إذا كان هناك رفع فى الأسعار ستكون بنسب ضئيلة وهى آخر الطرق التى ستبحث عنها الشركة لتعويض ارتفاع التكاليف ».

لفت إلى أن شركته تحصل بشكل مستمر على قروض قصيرة الأجل، لتمويل رأس المال العام، وتدوير الشركة، واستيراد المواد الخام، مشيرا إلى أنه حال انخفاض الدولار وأسعار الفائدة تؤثر على صافى الربح، والتعديل فى الأسعار لتحسين هامش الربح.

أكد أن تكلفة التمويل ارتفعت من 10.5 و11 % إلى 20 و%21 مقارنة بالعام الماضى، مشيرا إلى أن الشركات المماثلة بالقطاع تمكنت من توفير الخامات بالأسعار القديمة، وليس لديهم مصروفات تمويلية كبيرة فهى نسب ضئيلة لأن منتجاته تباع «كاش».

لفت إلى أن شركته فضلت إرجاء الدخول إلى السوق الإثويبية لصعوبة العمل هناك، وعندم توافر الدولار لديهم، لكنه بالفعل دخل إلى السوق الرواندية، من خلال فتح فرعين فى صورة شركة توزيع، وتترقب دخول كينيا عبر مباحثات يعد لها حاليا.

أوضح أن خطة تنشيط الصادرات تعتمد على التوزان فى صادرات الجنبة والعصائر، وفقا لاحتياجات السوق، واختراق أسواق جديدة، موضحا أن بعض الدول تطلب مواصفات معينة لقبول الصادرات إليها.

واستخدمت الشركة 152 مليون جنيه من متحصلات الاكتتاب فى زيادة رأس المال، البالغة 299 مليون جنيه، موزعة بواقع 40 مليون جنيه فى إنشاء المصنع الجديد على أرض شركة تطوير المملوكة بالكامل لدومتى، و51 مليون جنيه فى شراء خطى المخبوزات والجبنة الرومى، وشراء سيارات لتوزيع المنتجات من شركة منصور للسيارات بقيمة 61 مليون جنيه، وتجهيزها لتكون من الشركات المتعددة.

«جهينة» تمتص آثار التعويم فى الربع الثالث

لم تنجح شركة «جهينة» للصناعات الغذائية، فى زيادة أرباحها خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى، لتتأثر سلبًا بقرار «تعويم الجنيه» رغم رفعها لأسعار منتجاتها، وتراجع صافى أرباح الشركة %10 لتسجل 150.8 مليون جنيه، مقابل 168.4 مليون جنيه، رغم نمو صافى المبيعات إلى 4.5 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع %23، فيما ارتفعت الفوائد والمصروفات التمويلية إلى 289.4 مليون جنيه، مقابل 191 مليون جنيه، خلال الـ 9 أشهر، فيما ارتفعت تكلفة المبيعات عن ذات الفترة %2.4، إلى 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه.

رغم تراجع صافى أرباح الشركة، إلا أن توقعات مراكز البحوث بشأن مستقبل «جهينة» جاء إيجابى، بدعم من التوقعات التى تشير إلى تحسن الوضع الاقتصادى فى العام الجديد، من ثم القدرة الشرائية للمواطن.

رجحت إدارة البحوث بشركة «فاروس» فى تقرير لها، ارتفاع معدل ربحية «جهينة» خلال العام المقبل، مدعومة بتوقعات تحسن أداء الجنيه أمام الدولار، واحتمالات قيام البنك المركزى بخفض سعر الفائدة تدريجيًا.

أضاف هادى مدحت، محلل «فاروس» والقائم على إعداد التقرير، أن «جهينة» تخلصت تدريجيًا من الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه، بداية من الربع الثالث من العام الجارى، إذ ارتفع حجم مبيعاتها مقابل تراجع النفقات.

القطاع يخرج من كبوته

قال عبد الحميد إمام، المحلل المالى بشركة «تايكون» لتداول الأوراق المالية، عضو الجمعية الدولية للمحللين الماليين، إن تخفيض سعر الفائدة وانخفاض الدولار تدريجياً من محددات خروج القطاع من كبوتة الحالية.

أشار إلى أن القطاع تأثر بشكل سلبى من إجراءات تحرير سعر الصرف، وانخفضت القدرة الشرائية، وارتفاع سعر الفائدة كانت كلها عوامل معوقة للقطاع، وتأثر بها القطاع بشكل سيئ مع ارتفاع أسعار المواد الخام (مدخلات الإنتاج).

أوضح أن الشركات حاولت التخفيف من ارتفاع التكلفة بزيادة أسعار المنتجات على المواطن، ما أدى لانخفاض المبيعات مع ضعف القوة الشرائية للمواطن، وظهر ذلك فى نتائج أعمال بعض الشركات من تراجع فى معدلات الربحية.

زيادات سعرية فى الطريق

أكد على محمد، محلل قطاع الغذاء بشركة بلتون المالية القابضة، أن القطاع بدأ فى الخروج من النفق المظلم الذى مر به خلال 2017، لكنه لم يعود حتى هذه اللحظة إلى معدلاته الطبيعية السابقة لفترة التعويم، مرجحاً قيام الشركات برفع الأسعار بشكل طبيعى خلال 2018، بمعدلات تتراوح بين 6 إلى %7 لمواجهة زيادة عناصر التكلفة.

رأى محلل شركة بلتون أن 2017، عام سئ لقطاع الأغذية، نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى بدأت بتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، ما أثر بشكل مباشر على ارتفاع تكاليف الإنتاج، وغير مباشر على انخفاض الكميات المباعة، بين 15 إلى %20، نتيجة ارتفاع الأسعار.

أشار إلى أن قيام الشركات برفع أسعار المنتجات بمعدلات بين 60 و%70 خلال 2017، حسن هامش الربحية بشكل طفيف، إلا أن انخفاض كميات البيع كان سيد الموقف، إذ أصبحت هناك أولويات لدى المستهلكين فى شراء المنتجات الأساسية من الأغذية، مثل شراء الأجبان مقارنة بالمولتو والباتيهات والكيكات وجبنة الموزاريلا.

لفت إلى أن الشركات تحتاج بشكل أساسى إلى تمويل مستمر لرأس المال العامل والإنتاج، الذى ارتفع مع نمو أسعار الفائدة، إذ ارتفعت عمليات السحب على المكشوف للشركات بشكل ملحوظ، بداية من 2017، وبالتالى فإن إنخفاض معدلات الفائدة المتوقع على الإيداع والاقتراض خلال 2018، عامل إيجابى للشركات المدرجة بالقطاع.

أشار إلى أن بعض الشركات الأخرى تكتفى بالزيادات التى أقرتها خلال 2017، مثل شركة عبور لاند التى استبقت شركات القطاع برفع الأسعار قبل تحرير سعر الصرف، ما ظهر بشكل واضح فى تحسن معدلات ربحيتها، خاصة فى الربع الثالث، وبالتالى لن تكون فى حاجة إلى إجراء زيادات أخرى، فى حين رجح زيادة أسعار فى دومتى على الربع الثانى أو الثالث من 2018.

«الوطنية للذرة»

وشهدت السوق تنفيذ صفقة شراء 98.9 % من أسهم شركة الوطنية لمنتجات الذرة بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح شركة كايرو ثري ايه.

ارتفعت مبيعات الوطنية للذرة إلى 1.1مليار جنيه، خلال الـ 9 أشهر الأولى مقابل 670 مليون جنيه، فيما ارتفعت المبيعات خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة 395.8 مليون جنيه مقابل 257.9 مليون جنيه، الربع المماثل من 2016.

ارتفعت تكلفة المبيعات خلال إلى 944.4 مليون جنيه، مقابل 557.9 مليون جنيه، وصعد التكاليف خلال آخر 3 أشهر إلى 340 مليون جنيه، مقابل 204.8 مليون جنيه.

التصدير يقفز بأرباح «فوديكو»

صعدت أرباح شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) خلال 9 أشهر الأولى بنسبة %134 لتسجل 8.2 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 3.5 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2016.

زادت المبيعات خلال الفترة المذكورة إلى 91.4 مليون جنيه، مقابل 60.2 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع صافى مبيعات التصدير إلى 13.2 مليون جنيه، مقابل 5.7 مليون جنيه.

ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 76.8 مليون جنيه، مقابل 51.8 مليون جنيه، كما ارتفعت مجمل المصروفات والأعباء الإدارية إلى 8.7 مليون جنيه، مقابل 6.4 مليون جنيه، وبالمثل قفزت المصروفات التمويلية إلى 793.4 ألف جنيه مقابل 152.9 ألف جنيه.

وصفوها بـ«ذات معدل نمو ثابت»

توقعات بتحركات صاعدة لأسهم القطاع

قال محللون، إن أداء غالبية الأسهم صاحبها الارتفاع على الصعيد الفنى، مستفيدة من دخول مستثمرين من خارج السوق المحلية للشراء بأسهم القطاع، رغم ما عانته شركات القطاع الغذائى من أزمات خلال عام التعويم.

قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن القطاع الغذائى من القطاعات الدفاعية التى تتميز أنها ذات معدل نمو ثابت، موضحًا أن الاتجاه الصاعد يسيطر على أغلبية الأسهم حتى مطلع العام المقبل.

توقع السعيد، تحركات صاعدة، إذ يستهدف سهم عبور لاند مستوى 20.5 جنيه، وسهم دومتى صوب مستوى 12 جنيهًا، فيما رشح سهم «إيديتا» للتراجع على المدى القصير، فى حين يستهدف مستوى 19.5 جنيه على المدى القريب.

أكد سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «الجذور» لتداول الأوراق المالية أن كل من سهمى جهينة للصناعات الغذائية والعربية للصناعات الغذائية «دومتي» يتحركان فى اتجاه صاعد حتى نهاية العام الحالى، يستهدف الأول مستوى )10.67 و11.5 جنيه، والثانى 11 و12 جنيهًا.

أشار إلى أن مجموعة من الأسهم تمر بحركة متذبذبة خلال الفترة المقبلة، وأسهم إيديتا للصناعات الغذائية 14.5 – 17.70 جنيه، وعبور لاند للصناعات الغذائية (16 و18.5 جنيه)، والدلتا للسكر 27 و30.5 جنيه، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو (10.80 و12.20 جنيه)، ومجموعة أجواء للصناعات الغذائية – مصر (2.65 و3.35 جنيه)، والزيوت المستخلصة، ومنتجاتها 1.60 و19 جنيهًا، والمنصورة للدواجن (6.5 و7.75 جنيه).

تتحرك 3 أسهم فى اتجاه هابط هى القاهرة للزيوت والصابون 11.25 و11.90 جنيه، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 7 و8 و8.5 جنيه، والمصرية للدواجن 1.88 و2.20 و2.30 جنيه.

قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أكيومن» المالية إن القطاع بدأ رحلة الصعود قبل تحرير سعر الصرف بقليل، حتى محطات التصحيح التى تخللت ذلك كانت طبيعية، موضحا أن مؤشر القطاع ارتفع خلال عام التعويم من مستوى 800 نقطة إلى حوالى 1500 نقطة حاليا، ما يعادل %87.

توقع «حسن» أن يستهدف مؤشر القطاع مستويات 1670 و1900 نقطة، خلال العام المقبل، مع إزالة المعوقات التى أثرت على القطاع الفترة الأخيرة، على رأسها رفع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الدولار فى السوق، موضحا أنها قبلة للقطاع الفترة المقبلة.

حدد رئيس قسم التحليل الفنى بأكيومن مستهدفات لعدد من أسهم القطاع، ويستهدف سهم جهينة للصناعات الغذائية 11.5 جنيه، حال تأكيد اختراق مستوى 10 جنيهات، أما شركة دومتى فاختراقها مستوى 10.70 جنيه، يختبر 12 و14 جنيهًا، وعبور لاند لديها فرصة لاختراق 19 جنيهًا، ليستهدف 21 و24 جنيهًا، أما إيديتا فحفاظها على الدعم 16 جنيهًا وهناك فرصة للوصول إلى 20 جنيهًا.

أشار إلى أن سهم القاهرة للزيوت والصابون يتحرك بشكل عرضى، بعد قيامه بمرحلة تصحيح قوية منذ أكثر من عام، بلغت حوالى %60 من قيمته، ويتحرك الفترة الحالية بين مستويات 10.20 و12 جنيهًا، أما سهم القاهرة للدواجن فيدخل فى اتجاه صاعد، وتستهدف 7.5 جنيه، أما سهم الزيوت المستخلصة فتحت تاثير عمليات جنى الأرباح بعد صعوده بحوالى %90 خلال شهر أكتوبر الماضى، ويستهدف مستوى 1.5 جنيه، أما سهم مصر للزيوت والصابون فيختبر 30 جنيهًا.