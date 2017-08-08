كيف منح 16 نجمًا ألقابهم عبر تاريخ الغناء والتمثيل؟

سيدة فلسطينية أطلقت لقب كوكب الشرق

عبد الوهاب تنصل من ملازمته للملوك بموسيقار الأجيال

آسيا تتبنى لقب الشحرورة.. والتمييز سبب لقب نجاة الصغيرة

الشناوي يختار “كروان الشرق” لفايزة أحمد

أعمال سعاد حسني وشادية السبب في ألقابهما



علي راشد

مسألة الألقاب أمر كان يمر بالصراعات منذ القدم وكانت تحدث بعض الخلافات حول هذه الألقاب من بعض النجوم، ويتهم البعض بأنه هو من نسب لنفسه هذا اللقب، بينما يرى بعض الفنانين أن الألقاب لا تصنع فنانًا وهو ما سار عليه الكثيرون، وبعد أزمة شيرين عبد الوهاب مع عمرو دياب حول لقب الهضبة أو الهرم ترصد “بوابة المال” أبرز الألقاب التي حصل عليها نجوم الفن ومَن أطلقها وما أسبابها:

1- أم كلثوم:

“كوكب الشرق” هو اللقب الذي اشتهرت به أم كلثوم على مدار عقود طويلة، وهو اللقب الذي أصبح مصاحبًا لها دائمًا أثناء الحديث عنها أو ذكر اسمها، لكن نشر الكثيرون أنه أطلق عليها في فلسطين، وخاصة في “حيفا”، ففي عام 1928 قدمت كوكب الشرق حفلًا غنائيًّا أبهر جمهورها، فأطلق عليها اللقب سيدة من حيفا صعدت على المسرح وقالت لها “أنت كوكب الشرق بأكمله” وهو ما اشتهرت به بعد ذلك، وتذكر بعض الروايات أن السيدة التي أطلقت عليها هذا اللقب تدعى أم فؤاد، وفي هذا الحفل غنت أم كلثوم “أفديه إن حفظ الهوى”.

وبهذا يكون اللقب أطلق عليها من الجمهور، وقبل هذا اللقب كان يقال “الآنسة أم كلثوم”. ومن الألقاب التي اشتهرت بها أيضًا “ثومة” و”الست”.





2- محمد عبد الوهاب:

اشتهر الموسيقار محمد عبد الوهاب في بدايته الفنية بلقب “مطرب الملوك والأمراء”، وهو اللقب الذي اشتهر به من جانب الصحافة أثناء ملازمته أمير الشعراء أحمد شوقي، حينما كان يغني في القصور، وعقب ثورة 1952 بدأ يتنصل عبد الوهاب من هذا الاسم، إلى أن أطلق عليه لقب “موسيقار الأجيال”، وأيضًا أطلق عليه هذا اللقب الصحفي محمد بديع سربية.

3- فاتن حمامة:

أما الفنانة فاتن حمامة فنالت لقب “سيدة الشاشة العربية” في عام 1954 عقب دورها في فيلم “موعد مع الحياة” وأدائها في الدور الذي قدمته خلال الفيلم، وتفرق هذا اللقب بين القبائل فهناك من أشار إلى أن الكاتب الصحفي فوميل لبيب هو من أطلقه عليها، بينما قيل إن الكاتب الصحفي بديع سربية من مجلة “الموعد” هو من أطلقه عليها ، في النهاية حصلت على اللقب من جانب الصحفيين والنقاد.

4- صباح:

جانيت جرجس فغالي هو الاسم الحقيقي للفنانة اللبنانية الأصل صباح، وكانت بدايتها الفنية في مصر مع المنتجة آسيا داغر والتي قيلت الكثير من الروايات أنها هي من أطلقت عليها لقب “الشحرورة” .. وبعد ان أجرت استفتاء على اسمها تقرر أن يكون “صباح” ليلحق به بعد ذلك لقب “الشحرورة” ومن الألقاب التي نالتها أيضا “الصبوحة”.

واللقب نفسه “الشحرورة” معناه أنثى الطيور اللبنانية في إشارة إلى أن صوتها يشبه أصوات هذه الطيور ، ويذكر أن عمها وفي روايات أخرى جدها الشاعر أسعد الخوري الفغالي أطلق عليه لقب “شحرور الوادي”.

5- عبد الحليم حافظ:

“العندليب” هو لقب يرجع إلى النقاد والصحفيين في الأغلب إلا أنه لا أحد يعرف من أول من بادر بإطلاق هذا اللقب فهناك من يقول إن الإعلامي مفيد فوزي هو من أطلقه ، بينما يشير البعض إلى أن اللقب أطلق أيضا من الإعلامي بديع سربية في مجلة “الموعد”.

وهناك رواية ثالثة تشير إلى أن من أطلق اللقب هو الصحفي جليل البنداري حينما كان صحفيا في مجلة “آخر ساعة” والتي كان يرأس تحريرها حينها الكاتب محمد حسنين هيكل، وكان معروفا عن البنداري أنه يسب من يجري معه حوارا فكان الحوار بوجود هيكل وكان البنداري يكتب الأسئلة على ورقة حتى لا يراها هيكل ملحقا بها سبابا كثيرا لعبد الحليم حافظ وهو ما تعامل معه العندليب بحكمة ورد على الأسئلة دون الالتفات للسباب، وفي النهاية أعجب البنداري بأدائه وأصبح من عاشقيه وألف عنه كتاب “جسر التنهدات” وأنه هو من أطلق عليه لقب “العندليب الأسمر”.

6- سعاد حسني:

“السندريلا” اللقب الذي أطلق على فنانة حظيت بموهبة خارقة في عالم السينما المصرية وهي الفنانة سعاد حسني، ومن أطلق عليها اللقب هو الجمهور وأهل الوسط الفني وأيضا كان للصحفي محمد بديع سربية دور في هذا اللقب فكان من أكثر من أطلقوا ألقابا على الفنانين بمجلة “الموعد”، وسبب هذا اللقب هو تشابه قصة حياتها مع القصة الشهيرة للسندريلا التي عاشت في أزمات اجتماعية كبيرة ثم ارتقت حياتها بشكل كبير، بالإضافة إلى أداءها في العديد من الأعمال الفنية الذي لم يقارن مع أحد لتقدم كل الأدوار وتتنوع أعمالها بشكل كبير وسلس كأنها فراشة تتنقل من شخصية لأخرى.

7- شادية:

الفنانة شادية هي الأخرى كانت أعمالها المتميزة التي اتسمت بالدلع أو الأداء الأنثوي المتميز سببا في أن يطلق عليها لقب “دلوعة الشاشة” وهو الاسم الذي انتشر عقب أعمالها الفنية مثل “مراتي مدير عام”، و”الزوجة رقم 13″ و”عفريت مراتي” وغيرها، بينما أطلق عليها لقب آخر وهو “معبودة الجماهير” وهو اسم أحد أفلامها، ونظرا لأدائها العديد من الأغاني الوطنية أطلق عليها البعض لقب “صوت مصر”.

8- نجاة:

تعتبر المطربة الكبيرة نجاة من الفنانات اللواتي أطلق عليها لقب “الصغيرة” للتمييز بينها وبين فنانة أخرى وهي “نجاة علي” وكانت تسبقها إلى الحياة الفنية وكانت مزدهرة في تلك الفترة التي بدأت فيها نجاة واستمر اللقب لتصبح “نجاة الصغيرة” حتى الآن، ولم يكن اللقب تمميزها لفنها أو أدائها كغيرها من الفنانين ولكن لقبت أيضا بـ”قيثارة الفن”.

9- فايزة أحمد:

اختار الشاعر الكبير كامل الشناوي إطلاق لقب “كروان الشرق” على الفنانة سورية الأصل فايزة أحمد لصوتها المتميز والذي كان يراه الجميع مختلفا عن غيره من الأصوات في تلك الفترة، كما أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أطلق عليها لقب “الكريستال المكسور”.

10- فريد شوقي:

الفنان فريد شوقي كانت أعماله الفنية التي اتسمت بالصراعات والأكشن إذا أردنا أن نصفها بهذا الوصف جعلته في مقدمة النجوم التي أطلق عليهم ألقاب نابعة من أعمالهم الفنية مثل “وحش الشاشة” والذي أطلق عليه للمرة الأولى عقب فيلمه “جعلوني مجرمًا” والذي يعتبر علامة في السينما المصرية وحقق إيرادات كبيرة حينها وحصل على العديد من الجوائز الفنية.

11- نادية الجندي:

“نجمة الجماهير” لقب اشتهرت به الفنانة نادية الجندي ولازم أفيشات أفلامها دائما إلا أن هذا اللقب أغضب زميلتها الفنانة إلهام شاهين ودارت بينهما معارك طويلة لأن الأخيرة اتهمت الأولى أنها هي من أطلقت على نفسها هذا اللقب بينما نفت الجندي ذلك تمامًا، وقدمت إلهام شاهين مسلسلا بعنوان “نجمة الجماهير” نكاية في نادية الجندي ولكنها أكدت في تصريحات لها أنها لا تتدخل في رأي المؤلف أو المخرج وأنها ليست لها علاقة بإطلاق الاسم على العمل.

12- عمرو دياب:

أما اللقب الذي أثير عليه اللغط مؤخرًا وهو لقب “الهضبة” الذي يشتهر به الفنان عمرو دياب ففيه روايتان الأولى تشير إلى أن مدير أعمال عمرو دياب هو من أطلق عليه هذا اللقب، بينما يقال إنه بعد نجاح ألبوم “كمل كلامك” وكان في اتصال هاتفي مع أحد البرامج ليصفه المذيع حينها بـ”الهضبة”.

13- محمد منير:

الجمهور هو الذي أطلق على الفنان محمد منير لقب “الكينج” أو “الملك” وذلك بعد ألبومه الشهير “الملك” والذي كان به مجموعة من أغنيات مسرحية “الملك هو الملك” التي كان منير ممثلا بها ، وأصبح اللقب مرتبط به في كل الأوقات.

14- سميرة سعيد:

“الديفا” لقب اشتهرت به الفنانة المغربية سميرة سعيد وهو الذي أطلقه عليها جمهورها، وهي دائمًا في تصريحاتها الإعلامية تؤكد أنها لا تبالي بالألقاب لكن طالما جمهورها هو الذي أطلقه ويريده فلا بأس من ذلك.

15- أحلام:

العديد يرى أن الفنانة الإماراتية أحلام هي من أطلقت على نفسها لقب الملكة وذلك نظرًا لأنها دائمًا ما تشير إليه في كل الأوقات ولكنها حكت في إحدى لقاءاتها الإعلامية أن اللقب أطلقه عليها جمهورها في الدوحة في أحد المهرجانات.

16- هاني شاكر:

دائمًا ما كان يطلق على الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي ولا يعرف أحد مصدر هذا اللقب إلى أن رفض الموسيقار حلمي بكر أن يكون اللقب لشاكر وأن الأجدر منه صابر الرباعي وهو ما جعل شاكر يؤكد أنه لم يطلق ألقابًا على نفسه ولكن جمهوره هو الذي أطلق عليه هذا اللقب.