كيف كان أداء الأسهم القيادية بجلسة الاثنين في البورصة ؟

تحركات بين التراجع والثبات وهيرميس أكبر المتراجعينمنى عبدالباريشهدت الأسهم القيادية المستحوذة على نصيب الأسد من الوزن النسبي لمؤشر السوق الرئيسي EGX30 أداءا سلبيا اليوم تراوح بين التراجع بنسب تجاوزت الـ 4% أو الثبات، ما ساهم في التراجعات الجماعية للمؤشرات البورصة بنهاية جلسة اليوم الاثني

تحركات بين التراجع والثبات وهيرميس أكبر المتراجعين





منى عبدالباري

شهدت الأسهم القيادية المستحوذة على نصيب الأسد من الوزن النسبي لمؤشر السوق الرئيسي EGX30 أداءا سلبيا اليوم تراوح بين التراجع بنسب تجاوزت الـ 4% أو الثبات، ما ساهم في التراجعات الجماعية للمؤشرات البورصة بنهاية جلسة اليوم الاثنين.

وأنهت السوق اليوم تعاملاتها على هبوط جماعي للمؤشرات حيث خسر المؤشر الثلاثيني 1.8% ليغلق عند 15655 نقطة، وكذلك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 0.97% ليغلق عند 762 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا تراجع 1.2% ليغلق عند مستوى 1956 نقطة.

ويوضح الجدول التالي نسب التراجع لقياديات السوق اليوم :

م اسم الشركة نسبة التراجع سعر الإغلاق 1 المجموعة المالية هيرميس القابضة 4.07% 17.7 جنيه 2 أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا 2.86% 0.68 جنيه 3 السويدي إليكتريك 2.49% 185.5 جنيه 4 الشرقية “إيسترن كومباني” 1.59% 164.38 جنيه 5 المصرية للاتصالات 1.06% 13.99 جنيه 6 البنك التجاري الدولي 0.66% 83.3 جنيه 7 جلوبال تيليكوم 0.49% 40.10 جنيه 8 السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” 0.86% 21.97 جنيه 9 حديد عز ثبات 28.07 جنيه 10 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 11 جنيه

وكان محللون قدروا لـ “المال” تحرك السوق الأسبوع الجاري في مسار عرضي بين مستويات 15750 و 16200 نقطة، تحت ضغوط اتجاه المؤسسات المحلية لعمليات المتاجرة قصيرة ومتوسطة الأجل، والأجنبية لتقليل مراكزها الشرائية تأثرا بموجة نزوج الأموال التى تشهدها الأسواق الناشئة حاليا.

ويقول تقرير حديث لبنك استثمار فاروس إن غياب المحفزات محليا وعالميا سيدفع السوق لمواصلة تحركه العرضي خلال الستة أسابيع القادمة بين 15,500 – 16,600.

وقدر تقرير حديث صادر عن شركة أمان لتداول الأوراق المالية تحركات الأسهم القيادية حتى نهاية شهر يوليو الجاري لتصبح بين 82.5 و 88.5 جنيه للبنك التجاري الدولي، والمجموعة المالية هيرميس بين 22.20 و 26 جنيه، و السويدي إليكتريك بين 185 و 220 جنيه، و جلوبال تيليكوم بين 4.40 و 5.70 جنيه، و حديد عز بين 27.50 و 32 جنيه، و طلعت مصطفى بين 10.50 و 12.60 جنيه.