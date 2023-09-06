كيف علق مستشار الأمن القومي الأمريكي على تمديد السعودية خفض إنتاج النفط؟

تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان عن قرار المملكة العربية السعودية بتمديد العمل بالخفض الطوعي، البالغ مليون برميل نفط يوميًا، ليستمر حتى نهاية عام 2023.

وأجاب سوليفان خلال ملخص صحفي بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء: “سأترك الأمر للآخرين للتحدث عن التأثيرات المحددة على سوق النفط، أود أن أشير إلى أن ما تم الإعلان عنه (اليوم) كان استمرارًا للسياسة الحالية، وليس مجموعة جديدة من التخفيضات – مجرد استمرار لتلك التخفيضات لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من شهر “.

وتابع: “لذا، بقدر ما يهمني، فإن الشيء الأكثر أهمية الذي يركز عليه الرئيس هو مجرد محاولة القيام بكل شيء ضمن مجموعة الأدوات المتاحة له حتى يتمكن من الحصول على أسعار أقل للمستهلكين عند محطات الوقود في الولايات المتحدة، في الواقع المسألة تتعلق بسعر جالون الوقود بالنسبة للمستهلك الأمريكي، وليس مسألة أي دولة تفعل ماذا، هنا أو هناك، سيكون هذا هو المقياس النهائي لمعرفة ما إذا كنا ننجح أم لا..”

وأضاف: “ثانيًا، كما قلت من قبل، ليس لدينا حاليًا اجتماعات ثنائية مقررة في مجموعة العشرين مع أي من القادة، لا أعتقد أن إعلان (اليوم) سيحركنا بطريقة أو بأخرى فيما يتعلق بالتعامل مع القادة في مجموعة العشرين.. لذا، كما تعلمون، فإننا سنتخذ قراراتنا بشأن ذلك – على أساس مجموعة من الاعتبارات أوسع بكثير من – من أي سياسة واحدة”.