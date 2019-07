كيف عبر الفنانون عن أعمالهم على السوشيال ميديا؟

على راشد عبر كل فنان عن استقباله لعمله الجديد بطريقته من خلال السوشيال ميديا، فمنه من ذكر مواعيد عرض مسلسله ومنهم من نشر أجزاء من العمل أو التتر. بدأت الفنانة هند صبري عبر “إنستجرام” حيث نشرت فيديو “لايف” لها أثناء مشاهدتها الحلقة الأولى من مسلسلها “حلاوة الدنيا” والذي يعرض على قنوات cbc وعلقت على الفيديو قائلة: here we go ، وبعدها نشرت تريند المسلسل ولقطات وتغريدات من الجمهور المعجب به ونشرت فيديو تسأل فيه الجمهور عن نهاية الحلقة وتوقعاتهم بعد ذلك وهو الفيديو الذي أكدت أنها ستنشره يوميا مع جمهورها لمناقشة الحلقات. فيديو هند صبري: https://twitter.com/HendSabry/status/868594536972521472 بينما نشرت الفنانة السورية كندة علوش عبر صفحتها على “إنستجرام” مواعيد عرض مسلسل زوجها الفنان عمرو يوسف “عشم إبليس” على قنوات mbc ، كما هنأت الفنانة التونسية هند صبري على مسلسلها “حلاوة الدنيا” عبر تويتر. أما المطربة نوال الزغبي فقدمت مقطعا صوتيا لها من تتر مسلسل “لأعلى سعر” الذي قدمته، ويعرض المسلسل على قنوات dmc. أما الفنانة فيفي عبده والتي كانت ضيفة رامز جلال في الحلقة الأولى من برنامج “رامز تحت الأرض” فنشرت تريند تويتر والذي كانت تصدرته بسبب الحلقة. كذلك نشرت الفنانة منة شلبي تتر مسلسلها “واحة الغروب” وسألت الجمهور المتابع عن رأيه في العمل، الذي يشاركها فيه الفنان خالد النبوي والذي اكتفى بنشر بعض التغريدات المنتظرة للعمل. وداومت الفنانة غادة عبد الرازق على نشر مقاطع وبروموهات وصور لها من أحداث مسلسل “أرض جو”، واكتفت أيضا دنيا سمير غانم بنشر مواعيد مسلسل “فى اللالا لاند” وكليب المسلسل.