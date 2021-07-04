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كيف ستبدو العملات المشفرة بعد 50 عاما ؟

مهما كان توقع الشخص للعملات المشفرة ، فإنه يصبح من الصعب تخيل مستقبل بدونها
محمد عبد السند 5:26 م, الأحد, 4 يوليو 21 5:26 م, الأحد, 4 يوليو 21

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قد لا نعرف ما ستفعله الأسهم المدرجة على مؤشر “S&P 500” الشهر المقبل أو في غضون عامين، ولكن على مدى العقود، لدينا حدسا جيدا أنها سترتفع، حيث يعرف معظمنا أيضًا ما هو السهم، وهذا التعريف لم يتغير منذ قرون،
لا شيء من هذا صحيح، بالطبع، مع العملات المشفرة. ويتوقع البعض أن العملات ستغير إلى الأبد الكيفية التي نفهم ونتفاعل من خلالها مع المال والبعض الآخر يحذر من فقاعة خطيرة.

ولكن مهما كان توقع الشخص للعملات المشفرة ، فإنه يصبح من الصعب تخيل مستقبل بدونها.

وناقشت شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية نخبة من الخبراء في مختلف المجالات، واستكشفت رؤيتهم حول العملات المشفرة بعد 50 عاما من الآن.

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وجاءات إجابات هؤلاء الخبراء على النحو التالي:

• إيفوري جونسون، مخطط مالي معتمد ومؤسس شركة “ديلانسي ويث مانجمنت”
“ستؤدي العملات المشفرة إلى تعطيل التمويل التقليدي لأن إحدى أكثر المرافق جاذبية هي القدرة على تحويل المدفوعات بكفاءة عبر الحدود بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة أو تأخير أو تقلبات في العملات الأجنبية، فيما يتعلق بعملة بيتكوين ، فإن 50 عامًا هي فترة طويلة ويمكن أن تصبح بيتكوين إما العملة الاحتياطية العالمية”.


• فريدريك كوفمان ، مؤلف كتاب “The Money Plot: A History of Currency’s Power to Enchant and Control and Manipulation”
“قبل العام 2071، سيكون للدولار قواسم مشتركة مع العملات المشفرة أكثر من الفضة أو الذهب، لذلك لا داعي للشك في طول عمر الخوارزميات المشفرة كمتاجر ذات قيمة ووسائط للتداول. كل الأموال هي شكل من أشكال التشفير، لقد كان الأمر كذلك منذ البداية، ومع تقارب حياتنا بشكل وثيق مع العالم الرقمي، فإن الدافع للاستثمار في الرموز سيتسارع فقط، ومن المفارقات أن هذا الدافع سيربطنا بالغرائز البدائية ، ويؤدي دوره لإبقائنا بشرًا “.

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• دان إيجان، نائب رئيس التمويل السلوكي والاستثمار في شركة “بيترمنت”
“لقد أثبتت العملات المشفرة مثل بيتكوين أنها مفيدة لحركة الأموال والمضاربة، ومن غير المرجح أن تختفي. لكن أين وكيف سنولد الطاقة لتلبية الطلب المتنامي في سوق العملات المشفرة أمر يستحق النظر، وكذلك ما إذا كانت الجهات الحكومية التي تعتبرها منافسة للسلطة القانونية ستجعلها أكثر من سلعة في السوق السوداء”.

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• دراجان بوسكوفيتش، مؤسس ومدير مختبر أبحاث البلوكتشين في جامعة ولاية أريزونا الأمريكية
“سلطات البنك المركزي منهمكة في تطوير اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة. إنهم يدركون أن العملات الرقمية هي أصلية في الاقتصاد الرقمي، وعلى هذا النحو، فهي في طريقها لتصبح سائدة في السنوات العشر القادمة”.

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بقلم محمد عبد السند

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