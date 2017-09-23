كيف رد عمرو سلامة على أزمة الشيخ جاكسون؟

علي راشدأصدر مخرج فيلم الشيخ جاكسون، عمرو سلامة، مساء اليوم السبت، بيانا يعلق فيها على ما أثير في مهرجان "الجونة" بعد اللفظ غير اللائق الذي خرج من الفنان أحمد الفيشاوي بطل فيلمه الذي يشارك كفيلم افتتاح بالمهرجان أيضا. وقال سلامة في البيان :"3 سنوات هي عمر المجهود الذي بذله أكثر من مائة شخص

علي راشد

أصدر مخرج فيلم الشيخ جاكسون، عمرو سلامة، مساء اليوم السبت، بيانا يعلق فيها على ما أثير في مهرجان “الجونة” بعد اللفظ غير اللائق الذي خرج من الفنان أحمد الفيشاوي بطل فيلمه الذي يشارك كفيلم افتتاح بالمهرجان أيضا.

وقال سلامة في البيان :”3 سنوات هي عمر المجهود الذي بذله أكثر من مائة شخص لصنع فيلم الشيخ جاكسون، و٣٥ سنة من عمري لأكون الإنسان الذي يستطيع أن يكتبه، هذا فيلم أعتبره وكأنه أول فيلم لي، فيلم جعلني أحب السينما كما لم أحبها من قبل”.

وأضاف: “ما عن عرضه في مهرجان الجونة كفيلم افتتاح، فمهرجان الجونة أيضا نتاج مجهود أكثر من ألف إنسان على مدار عامين، كمحاولة جادة لصنع مهرجان مصري بمستوى عالمي، منظمينه لم يذوقوا النوم الأسابيع الماضية ليضمنون أن يخرج بمستوى مشرف”.

وأضاف أنه “بعد الافتتاح، كان هناك اهتمام بكلمة قالها أحد ممثلين الفيلم المدعوون للمهرجان، وكان هناك اهتمام آخر ببعض الأمور الأخرى”.

وأشار إلى تفهمه بأن الإعلام والصحافة قد تهتم بأكثر الأحداث غرابة مما يؤدي بلا قصد لتجاهل للمجهود أو لتجاهل للنقد الفني الحقيقي حتى والقيمة الإبداعية والمجهود الذي قام به آلاف الأشخاص.

ودعا الصحفيين والاعلاميين أن يبرؤوا بأنفسهم من الخوض في أمور ليست على قدر كبير من الأهمية، و عدم التشويش على صورة المهرجان والأفلام المشاركة به، وأن يقوموا بكل المجهود لدعم هذا المهرجان، والنقد البناء ليتدارك أخطائه ويتعلم دروس هامة لتطويره في الدورات القادمة.

وقال إن “هناك إحساسا ينتابنا جميعا بالإحباط وحتى القهر إن يتم هدم كل مجهودنا بسبب سلوك إنسان واحد، أو بسبب أخطاء إنسانية لا تقارن بحجم المجهود والطاقة والأمل لصنع حدث مصري سينمائي كبير يشرف صورة مصر”.

وقال :”هذا ليس بيان اعتذار مني أو من الفيلم، لأن الفيلم ليس مسؤول عن سلوك أحد العاملين فيه، والاعتذار يجب أن ينتظر منه شخصيا وليس منا، وليس اعتذارا عن أخطاء المهرجان لأن المهرجان يجب أن يحيى على شرف التجربة ولأن إيجابياته الى الآن أكثر من أي مشاكل بسيطة حدثت”.

وأضاف: “هذا البيان دعوة إلى الجميع لأن ياخذوا بصوت نضجهم وحرفيتهم، ويهتمون بما هو أهم، وأنا أعلم أن الصحفيين والإعلاميين قادرين على فعل ذلك لو قمنا فقط بتنبيهم بأهمية الحدث وما هو الأهم فيه”.

وتابع “وأتمنى من الجميع أن يأخذوا العمل الفني مهما كان بما يقدمه وليس بما يفعله البشر المشاركين فيه، هذا الفيلم كان ومازال من أحلام حياتي، وأتمنى أن يظل حلم جميل تشاهدونه كما حلمت به وتستمعون به بدون التركيز عَلى أي شيء آخر ليس له دخل بالفيلم ومحتواه”.

وفي افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة، تلفظ الفنان أحمد الفيشاوي بلفظ “خارج”، قائلا “اتمنى الفيلم يعجبكوا ويارب نعرف نشوفوه في الشاشة الـ(…) دي”، وكان يقصد شاشة العرض، التي كانت غير مستقرة بسبب عاصفة هوائية.

وينافس “الشيخ جاكسون” فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وهو إخراج عمرو سلامة الذى شارك فى التأليف بالتعاون مع السيناريست عُمر خالد، ويقوم بالبطولة احمد الفيشاوي، ماجد الكدواني، أحمد مالك وأمينة خليل، بالإضافة إلى ضيوف الشرف درة، بسمة ومحمود البزاوي، وتتعاون فى إنتاج الفيلم شركات The Producers وفيلم كلينك وiProductions.

وكان “الشيخ جاكسون” قد حصل على عرضه العالمى الأول فى الدورة الـ42 من مهرجان “تورونتو السينمائى الدولى، والتى نافس فيها الفيلم ضمن برنامج عروض خاصة، وينطلق الفيلم فى عرضه الأول بالقارة الأوروبية من خلال الدورة الـ61 من مهرجان لندن السينمائى التابع لـمعهد السينما البريطانى من 4 إلى 15 أكتوبر، ليُعرض الفيلم ضمن قسم رحلة “Journey”.

وخلال هذا الشهر، قررت مصر ترشيح فيلم “الشيخ جاسكون” ليكون الفيلم المرشح للمشاركة في الأوسكار.



