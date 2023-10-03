كيف جاءت تحركات العرب والأجانب في البورصة المصرية منذ بداية 2023؟ (جراف)

طغى التذبذب على تحركات المستثمرين العرب والأجانب على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية تعاملات شهر سبتمبر الماضي، وفقًا لرصد أجرته “المال”.

واتجه المستثمرون الأجانب للبيع منذ بداية العام، إذ سجلوا صافي مبيعات خلال شهر يناير بقيمة 384.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 474.8 مليون جنيه.

في حين ارتفعت قيمة مبيعات الأجانب خلال فبراير لتصل إلى 1.5 مليار جنيه، واستمر التوجه الشرائي للمتعاملين العرب بقيمة 906.7 مليون جنيه.

وواصل الأجانب تحركاتهم البيعية في البورصة المصرية خلال شهر مارس بشكل واضح بقيمة بلغت حينها 3 مليارات جنيه، بينما استمر توجه العرب الشرائي أيضًا بقيمة 148.3 مليون جنيه.

أما في أبريل فسجلت مبيعات الأجانب حوالي 973.8 مليون جنيه، وحوالي 161.8 مليون جنيه مشتريات للمستثمرين العرب.

ثم خلال شهر مايو بلغت مبيعات الأجانب حوالي 1.4 مليار جنيه، في حين سجلت مشتريات العرب حوالي 733.8 مليون جنيه.

وفي شهر يونيو سجل المتعاملون الأجانب مبيعات بقيمة 779.2 مليون جنيه، وخلال هذا الشهر تحولت دفة المتعاملين العرب للبيع أيضًا، وللمرة الأولى منذ بداية العام الحالي بقيمة بلغت 467.6 مليون جنيه.

أما في شهر يوليو فبلغت مبيعات الأجانب حوالي 480.1 مليون جنيه، واستمر التوجه البيعي للمتعاملين العرب للشهر الثاني على التوالي بقيمة 36.8 مليون جنيه.

ثم خلال شهر أغسطس توجه المستثمرون الأجانب للشراء بقيمة بلغت 156.8 مليون جنيه، وعاد المتعاملون العرب للشراء بقيمة 367.6 مليون جنيه.

واستمر التحرك الشرائي للمتعاملين الأجانب بنهاية تعاملات شهر سبتمبر الماضي بقيمة بلغت 992.9 مليون جنيه، في حين سجلت مشتريات العرب أيضًا حوالي 207.7 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن كل تلك الأرقام المذكورة خصت تعاملات الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات.

أما على صعيد التعاملات الأجمالية خلال فترة الـ9 شهور مجمعة، فقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 7.5 مليار جنيه، وسجل العرب صافي شراء 2.5 مليار جنيه.