كيف توزعت كعكة تنفيذات المؤسسات في البورصة المصرية خلال 11 شهرا؟

توزعت كعكة تنفيذات المؤسسات بين شركات السمسرة في البورصة المصرية بشكل غير متوازي، وذلك خلال فترة الـ11 شهر الأولى من العام الجاري 2022 .

وهيمنت “الأهلى فاروس” على النسبة الأكبر بنحو 29.5% بقيمة تداول بلغت 55.8 مليار جنيه، تلاها “التجاري الدولي” بنسبة 25.7% وتداولات 48.7 مليارات جنيه، ثم “المجموعة المالية للسمسرة” بقيمة 44.4 مليار جنيه وبنسبة 23.5% .

فيما احتلت شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” المركز الرابع بحصة سوقية 5.1% وقيمة تداول 9.6 مليار جنيه، ثم “هيرميس” بنحو 4% وقيمة تداول 7.6 مليار جنيه .

وسادسًا جاءت شركة “كايرو كابيتال سيكيوريتيز” بحصة سوقية 3.6% بقيمة تداول 6.7 مليار جنيه، تلاها “برايم لتداول الأوراق المالية” بنحو 2.1% بقيمة 3.9 مليار جنيه، ثم شركة “أرقام” ب 1.7% وتداولات 3.1 مليار جنيه .

وبذلك يتضح أن الـ 8 شركات الكُبار هيمنوا على نحو 95.1% من تنفيذات المؤسسات .

ومن المركز التاسع الذي هيمنت عليه شركة “عربية أون للوساطة في الأوراق المالية” وحتى الترتيب الـ27 وهيمنت عليه “مباشر إنترناشيونال” تقاسمت تلك الشركات حوالي 4.9% وتمثل النسبة المتبقية .

ومن المركز الـ28 وحتى المركز الـ 82 حققت تلك الشركات نسب صفرية، وجاء من بينها “ايجي ترند” و “فانتج للوساطة في الأوراق المالية”، و “أكيومن “.