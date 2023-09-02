كيف توزعت كعكة تعاملات شركات السمسرة في البورصة المصرية منذ بداية 2023؟

تنشر “المال” تفاصيل الحصص السوقية لتعاملات شركات السمسرة في البورصة المصرية خلال فترة الـ 8 شهور الأولى من العام الجاري، إذ هيمن العشرة الكُبار على أكثر من النصف بواقع 51.4%، فيما تقاسم 86 آخرون النسبة المتبقية.

العشرة الكُبار يُهيمنون على 51.4%

وتصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية قائمة العشرة الكُبار بحصة سوقية 10.5% وتداولات 78.3 مليار جنيه، تلاها شقيقتها “إي إف جي هيرميس الدولية” بحصة سوقية 7.3% وتداولات 54.4 مليار جنيه .

وثالثًا جاءت شركة “التجاري الدولي” للسمسرة بحصة سوقية 7.2% وتداولات 53.3 مليار جنيه، ثم الأهلي فاروس بنسبة 5.3% وقيمة تداول 39.2 مليار جنيه .

وفي المركز الخامس جاءت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 4.3% وتداولات 31.9 مليار جنيه، ثم بايونيرز بحصة سوقية 3.9% وقيمة تداول بلغت 28.8 مليار جنيه .

وفي المركز السابع جاءت شركة عربية أون لاين بحصة سوقية 3.5% بقيمة تداول سجلت 26.3 مليار جنيه، ثم أسطول بنفس الحصة السوقية وتداولات بلغت 25.7 مليار جنيه .

فيما كانت المرتبة الثامنة من نصيب شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بنسبة 3% وتداولات 22.3 مليار جنيه، وأخيرًا ضمن قائمة العشرة الكُبار جاءت “بلتون لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 2.9% وتداولات 21.6 مليار جنيه .

القائمة الثانية تضم 14 شركة بحصة سوقية 28%

ومن المركز الحادي عشر وحتى الرابع والعشرون، جاء حوالي 14 شركة سمسرة، وهيمنوا إجمالاً على نحو 28%، بنسب تراوحت بين 2.9% وكانت هي الأكبر و هيمنت عليها شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية” بتداولات تداولات 21.3 مليار جنيه .

فيما كانت النسبة الأقل بواقع 1.2% والتي جاءت في الترتيب الرابع والعشرين لصالح شركة فانتج للوساطة في الأوراق المالية بتداولات لصالحها سجلت 8.7 مليار جنيه .

القائمة الثالثة تضم 72 شركة بنسبة 20.6%

ومن المركز الـ 25 وحتى المركز الـ96 جاءت قائمة ضمت نحو 72 شركة سمسرة وهيمنت تلك القائمة على النسبة المتبقية بنحو 20.6% .

وتصدر قائمة الـ72 شركة سمسرة شركة أرزان لتداول الأوراق المالية التي حلت بالمركز الـ25، بحصة سوقية 0.9% وقيمة تداول 6.7 مليار جنيه .

وغلب على أداء قائمة الـ72 شركة التكرار بشكل عام للنسب السوقية، فعلى سبيل المثال حققت 4 شركات حلت من الترتيب الـ 30 وحتى الـ 33 نسبة مكررة بواقع 0.7% .

وتوالت التكرارات بنسب أقل، وظهرت بشكل واضح من المركز الـ44 وحتى الترتيب 54، وضمت تلك القائمة حوالي 11 شركة سمسرة بنسبة سوقية مكررة سجلت 0.3% لكلاً منهما .

ثم من المركز 55 وحتى الـ71 بواقع 17 شركة سمسرة جاءت حصصهم السوقية متشابهه أيضًا بنحو 0.2%، وأخيرًا من الترتيب 72 وحتى 96 حققت تلك الكيانات بنسبًا بواقع 0.1% لكل كيان على التوالي .

القائمة الرابعة بها 28 كيان يحققون نسبًا صفرية

وأخيرًا وعلى صعيد باقي التعاملات الإجمالية فقد حققت نحو 28 شركة سمسرة نسبًا صفرية خلال فترة الـ8 شهور الأولى من العام الجاري .

ومن بين تلك الشركات جاءت الدولية للسمسرة، و التكامل لتداول الأوراق المالية، و القاهرة الدولية، القاهرة للسمسرة، و المجموعة السويسرية لتداول الأوراق المالية، وسفير الدولية للوساطة وغيرهما .

أداء البورصة المصرية الأسبوع الاخير بفترة الـ8 شهور الأولى من 2023

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضي على صعود جماعي للمؤشرات، بقيادة المؤشر الرئيس EGX30 بواقع 3.66%، ليغلق عند مستوى 18873 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.44%، ليغلق عند 3829 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.83%، مغلقا عند 5597 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب بنحو 3%، بما قيمته 37 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.239 تريليون جنيه بداية الأسبوع السابق.

وسجلت التداولات 24.2 مليار جنيه، عبر التعامل على 4.216 مليار ورقة مالية من خلال 445 ألف عملية تم تنفيذها. واستحوذت الأسهم على 55.88% من التداولات داخل المقصورة، فيما كان نصيب السندات 44.12%.

وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي اتجاها شرائيا للمستثمرين الأجانب لم يحدث منذ فترة طويلة بقيمة 303.6 مليون جنيه، بواقع 6.3% من التداولات، بينما استحوذ المصريين على 87.9% من التعاملات، بصافي بيع 246.5 مليون جنيه، بينما كان نصيب العرب 5.8%، بصافي مبيعات 54.1 مليون جنيه.