كيف توزعت كعكة تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية على شركات السمسرة منذ بداية العام؟

توزعت نسب تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية على شركات السمسرة بشكل متباين خلال الفترة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مايو الماضي.

وكعادتها، جاءت “المجموعة المالية” في الصدارة، إذ هيمنت على حصة سوقية بواقع 23.5% وقيمة تداول 4.7 مليار جنيه، فيما حلت شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” وصيفًا بحصة سوقية 19.2% وقيمة تداول 3.8 مليار جنيه .

وفي المركز الثالث جاءت شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 18.8% وقيمة تداول 3.7 مليار جنيه، ثم “كايرو كابيتال” بحصة سوقية 13.8% وتداول 2.7 مليار جنيه.

وفي المركز الخامس جاءت شركة “التجاري الدولي” بحصة سوقية 5.2% وبقيمة تداول بواقع مليار جنيه فقط.

وبهذا فقد استحوذ الخمس شركات الأوائل بقيادة المجموعة المالية للسمسرة على حوالي 81% من تعاملات المؤسسات في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد تقاسمت حوالي 25 شركة سمسرة أخرى على النسبة المتبقية بواقع 19%، وتصدرت هذه القائمة شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية” بنسبة 3.7% .

فيما حققت حوالي 31 شركة سمسرة أخرى نصيبًا صفرية بتعاملات المؤسسات خلال الفترة المذكورة .

وتجدر الإشارة إلي أن تعاملات المؤسسات تتسم بالضعف منذ فترة، إذ تكون الغلبة لصالح تعاملات الأفراد.