كيف توزعت كعكة تعاملات المؤسسات بين شركات السمسرة في البورصة المصرية منذ بداية 2023

شهدت نسب تنفيذات المؤسسات بين شركات السمسرة في البورصة المصرية خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات شهر مايو الماضي، هيمنة واضحة لكبرى الكيانات.

وتوزعت تنفيذات المؤسسات بواقع 71% لأول وأكبر 6 شركات سمسرة، تمثلت في شركة “إي إف جي الدولية هيرميس” التي احتلت الصدارة بحصة سوقية 20.5% وقيمة تداول 32.2 مليار جنيه.

وفي الوصافة جاءت شركة “الأهلي فاروس” بحصة سوقية 16.6% وقيمة تداول 26.2 مليار جنيه، تلاها “التجاري الدولي” بنسبة 12% وتداولات 18.9 مليار جنيه.

ورابعًا جاءت شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 8.6% وقيمة تداول 13.6 مليار جنيه، تلاها “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” بنسبة 7.4% وتداولات 11.7%، ثم “اتس سي” بنسبة 5.8% وقيمة تداول 9.1 مليار جنيه.

ومن المركز السابع والذي كان من نصيب شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” وحتى المركز الـ37، هيمنت تلك الشركات على حصة الـ 29% المتبقية، بنسب بدأت من 5.3% وكانت من نصيب الأولى، حتى 0.1% مكرر وكانت من نصيب الأخيرة.

ومن الترتيب الـ38 والذي كان من نصيب شركة “وثيقة لتداول الأوراق المالية”، وحتى المرتبة الـ80 والتي حصدتها شركة “العروبة للسمسرة في الأوراق المالية” حققت تلك الشركات نسبًا صفرية بقيمة تداول للأخيرة بلغت 4.2 آلاف جنيه.