كيف توزعت كعكة تعاملات المؤسسات بين شركات السمسرة في البورصة المصرية الربع الماضي؟

هيمنت كبرى شركات السمسرة على النسبة العظمى من تنفيذات تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023.

وتمكنت شركة “الأهلي فاروس” من الاستحواذ على النسبة الكبرى لتحل في الصدارة بحصة سوقية 22.1%، بقيمة تداول 20.4 مليار جنيه، تلتها شركة “إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 15.4%، وقيم تداول 14.3 مليار جنيه.

وفي المركز الثالث جاءت شركة “التجاري الدولي” بحصة سوقية 12.8%، وتداولات 11.9 مليار جنيه، ثم “أرقام لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 8%، وتداولات 7.4 مليار جنيه، ثم “هيرميس للوساطة” بحصة سوقية 7.2%، وتداولات 6.7 مليار جنيه.

ومن المركز السادس حتى العاشر جاء ترتيب الشركات كالتالي: “إتش سي لتداول الأوراق المالية” بنسبة 6%، وتداولات 5.6 مليار جنيه،

ثم “بلتون” بحصة سوقية 5%، وتداولات 4.6 مليار جنيه، و”كايرو كابيتال” بـ3.1%، وتداولات 2.840 مليار جنيه،

ثم “نعيم للوساطة في الأوراق المالية” بـ3%، وتداولات 2.809 مليار جنيه، وأخيرًا “برايم” بحصة 2.9%، وتداولات 2.6 مليار جنيه.

وهذا يعني أن الـ10 شركات الأوائل هيمنوا على نحو 85.5% من إجمالي تنفيذات المؤسسات في البورصة المصرية، خلال الربع الثاني من 2023.

فيما توزعت النسبة المتبقية بواقع 14.5% على الشركات من المرتبة الحادية عشرة، والتي جاءت من نصيب شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، وبلغت حصتها نحو 2.7%، وتداولات 2.4 مليار جنيه،

وحتى المرتبة الـ38 مكرر، وحصدتها شركة “مترو لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 0.1%، وتداولات 52.7 مليون جنيه.

ومن المركز الـ39 والذي حققته شركة “فرست لتداول الأوراق المالية”، وحتى المركز الـ76 والذي جاء من نصيب شركة “القاهرة الدولية لتداول الأوراق المالية”، حققت تلك الشركات نسبًا صفرية.