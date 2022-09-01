كيف توزعت كعكة تعاملات «الأجانب» في البورصة على شركات السمسرة أغسطس الماضي؟

توزعت كعكة تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية، خلال شهر أغسطس الماضي، على حوالي 34 شركة سمسرة، وتصدرت “المجموعة المالية” القائمة.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد هيمنت “المجموعة المالية” على نصف تنفيذات الأجانب خلال أغسطس الماضي بحصة سوقية 50.3%، وقيمة تداول 4.2 مليار جنيه .

فيما توزعت النسبة المتبقية على 33 شركة سمسرة، وجاءت بواقع 19.1% لصالح شركة “التجاري الدولي” بقيمة 1.6 مليار جنيه على 119 مليون ورقة مالية.

فيما حلَّت شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” في المركز الثالث بحصة سوقية 10.7%، بقيمة تداول سجلت 907 ملايين جنيه على 60.5 مليون ورقة مالية، تلتها شركة “بلتون للأوراق المالية” بحصة سوقية 10.3%، بقيمة تداول 873.6 مليون جنيه.

وفي المرتبة الخامسة جاءت شركة “هيرميس” بنسبة 3.5%، وقيمة تداول 295 مليون جنيه، ثم “إتش سي لتداول الأوراق المالية” بنسبة 2.8% وقيمة 241.2 مليون جنيه.

وتبيَّن أن الشركات الخمس سالفة الذكر وهي “التجاري الدولي” و”أرقام” و”بلتون” و”هيرمس” و”إتش سي” هيمنت على 46.4% من الـ50% المتبقية، بخلاف حصة “المجموعة المالية” .

وبناء على ذلك يتبقى 3.6% فقط تتوزع على الشركات من المرتبة السابعة، والتي اقتنصتها شركة “كايرو كابيتال”، وحتى المرتبة الأخيرة التي كانت لصالح شركة “مترو لتداول الأوراق المالية”.

تجدر الإشارة إلى أن المتعاملين الأجانب سجلوا صافي مبيعات في البورصة المصرية، خلال أغسطس الماضي، بقيمة 4.55 مليار جنيه، بنسبة 11.9% من التعاملات.



