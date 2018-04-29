كيف تواجه المصانع ارتفاعات الطاقة فى 2018/2019

- «جهينة»: نلجأ إلى تقليص المصروفات وتقديم العروض.. وزيادة الأسعار المسلك الأخير- «سيراميكا بريما»: نمتصها إذا تراوحت بين 5 و%10 - القابضة للصناعات المعدنية: ترشيد استهلاك الطاقة وإعادة جدولة المديونياتأحمد اللاهونى ومنى عبدالبارى يمثل رفع الدعم عن والكهرباء والمحر

– «جهينة»: نلجأ إلى تقليص المصروفات وتقديم العروض.. وزيادة الأسعار المسلك الأخير

– «سيراميكا بريما»: نمتصها إذا تراوحت بين 5 و%10

– القابضة للصناعات المعدنية: ترشيد استهلاك الطاقة وإعادة جدولة المديونيات

أحمد اللاهونى ومنى عبدالبارى



يمثل رفع الدعم عن والكهرباء والمحروقات أبرز بنود الإصلاح الاقتصادى للحكومة خلال العام المالى المقبل 2019/2018، ما يزيد من تكلفة الإنتاج على الشركات الصناعية خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وفى مواجهة الارتفاعات المتوقعة تنوعت استراتيجيات الشركات التحوطية ما بين اتجاهات لرفع أسعار الطاقة بموازنة العام المقبل، وبين ترشيد الاستهلاك، بينما كانت شركات أخرى تتحمل ارتفاعا استباقيا ينتهى بنهاية العام المالى المقبل.

تستهدف الحكومة خفض دعم المواد البترولية %26 ودعم الكهرباء %47 فى مشروع موازنة السنة المالية 2018-2019، ووفقا لبيانات الموازنة العامة يبلغ حجم الدعم المستهدف فى الموازنة الجديدة 89.075 مليار جنيه انخفاضا من 120.926 مليار جنيه مستهدفة فى 2017-2018.

يبلغ الدعم المقدر للكهرباء فى السنة المالية الجديدة، التى تبدأ فى الأول يوليو/تموز من كل عام 16 مليار جنيه انخفاضا من 30 مليار جنيه متوقعة فى 2017-2018.

قامت شركة مصر للألومنيوم بزيادة سعر الكهرباء المتوقع، بموازنتها التقديرية للعام المالى المقبل %14، ليصل إلى 82 قرشاً للكيلو وات، مقارنة مع 72 قرشاً، خلال العام الجارى، وفقاً لعاطف محمد حسن عضو مجلس الإدارة.

قال عضو مجلس الإدارة، إن الشركة قررت اتخاذ هذا الإجراء بغرض التحوط من الزيادة المتوقعة التى تطبقها الحكومة على أسعار الطاقة فى العام المالى 2018 – 2019.

أضاف أن زيادة سعر الكهرباء بنسبة %14 بموازنة العام المقبل، تؤدى إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية للإنتاج لنحو 4.053 مليار جنيه، مقارنة مع 3.497 مليار جنيه، العام المالى الجارى، مشيرا إلى أن كل قرش زيادة فى أسعار الكهرباء، يؤدى إلى رفع التكلفة 50 مليون جنيه.

اعتمدت الشركة أيضا زيادة فى أسعار المحروقات بنسبة %16.5، لترتفع إلى 253 مليون جنيه، مقارنة مع 217 مليون جنيه العام الحالى، كما زادت سعر الدولار فى الموازنة التقديرية إلى 17.8 جنيه، مقارنة مع 17.75 جنيه.

أكد حسن، أن تلك الزيادات تأتى كإجراء تحوطى فى مواجهة الموجة التضخمية التى تأتى بعد الارتفاعات المرتقبة بأسعار الطاقة، فى إطار مواصلة الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى.

خلال النصف الأول من العام المالى الحالى (يوليو – ديسمبر 2017)، ارتفعت أرباح مصر للألمونيوم %53، نتيجة نمو الإيرادات.

سجلت الأرباح 1.15 مليار جنيه، مقابل 755.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى السابق، وزادت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 6.29 مليار جنيه، مقابل 3.7 مليار جنيه، وتتبع «مصر للألومنيوم» الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

قال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة الحديد والصلب تستهدف العام المالى المقبل خفض استهلاكها من الطاقة وترشيد استهلاك الغاز عبر تشغيل الماكينات صاحبة المنتجات الأعلى ربحية، بهدف خفض خسائرها.

أشار نافع إلى أن الشركة اعتمدت بموازنتها التخطيطية لعام 218 – 2019 الزيادة المتوقعة فى أسعار الطاقة، المتوقع أن تجريها الحكومية يوليو المقبل، مع اعتماد سعر 18.7 جنيه للدولار، وسعر 21.40 جنيه لليورو.

أضاف أن الشركة تعتمد على خطة من عدة محاور لخفض خسائرها، بواقع الثلثين العام المالى المقبل إلى 250 مليون جنيه، مقارنة بـ 700 مليون العام المالى 2016 – 2017.

أشار نافع إلى أن أبرز محاور الخطة هى ترشيد استهلاك الطاقة من الغاز، وفحم الكوك، وإعادة جدولة مديونيات الشركة البالغة أكثر من 4 مليارات جنيه، يستحق ثلثيها لوزارتى البترول والكهرباء.

كما أشار إلى قيام الشركة حاليًا بإعداد دراسة لإعادة جدولة مديونياتها التاريخية لشركتى الغاز والكهرباء، مع وضع عدد من البدائل لحل هذه المعضلة، رافضا الإفصاح عن تفاصيل إضافية فى هذا الصدد.

تستهدف الحديد والصلب المصرية العام المقبل إنتاج وبيع 450 ألف طن، بقيمة 5 مليارات جنيه، مع اعتماد أسعار بيع بناء على المتوسطات الفعلية فى ديسمبر 2017، بقيمة 10.473 ألف جنيه للطن محليا، و9165 جنيها للتصدير.

من جانبها تتحمل شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» زيادة فى استهلاك الكهرباء على مدار خمس سنوات تنتهى بنهاية العام المالى المقبل 2018 – 2019، فى إطار قرار سابق صادر عن مجلس الوزراء.

فى إطار ذلك يتم حساب استهلاك الكهرباء على الشركة بواقع 47 مليم ك/و/س، بدلا من السعر المثبت بدفاتر الشركة بقيمة 27 مليم ك/و/س.

هناك نزاع قضائى على 580 مليون جنيه بين الشركة، ووزارة الكهرباء، تم حسمه لصالح الكهرباء لمدة خمس سنوات فقط تنتهى بنهاية العام المالى المقبل، وفقا للقوائم المالية للشركة.

تقوم «كيما» حاليا بإنشاء مشروع لإعادة تأهيل مصانع الشركة للعمل بالغاز الطبيعى بديلًا عن الكهرباء لإنتاج الأمونيا واليوريا، يستهدف تأهيل مصنعها «كيما2» لزيادة إنتاجه من الأمونيا إلى 1200 طن، و1500 طن يوريا يوميًّا، وزيادة إنتاج نترات النشادر بنحو الضِّعف لتصل إلى 660 طنًّا يوميًّا.

تتمثل الجدوى الاقتصادية للمشروع فى زيادة ربحية الشركة إلى 1.5 مليار جنيه، من إنتاج وبيع نحو 300 طن أمونيا، مقارنة بـ670 مليون جنيه حاليًّا من إنتاج 150 مليون طن أمونيا.

كما يوفر استهلاك الكهرباء بواقع 150 ميجاوات/ ساعة، وتعظيم الاستفادة من الطاقة، وتعزيز النهضة التنموية بمنطقة جنوب الوادى.

اعتبرت الشركة أن ارتفاع أسعار الوقود والزيوت، أحد المصاعب التى تواجهها العام المالى 2018 – 2019، وأظهرت الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2018 – 2019 زيادة فى هذا البند إلى 1.075 مليون جنيه مقارنة بمقدر مليون جنيه فقط العام المالى الحالى، تم استغلال 485 ألف جنيه فى النصف الأول من العام المالى الجارى (يوليو – ديسمبر 2017).

وفقا لبيانات الموازنة التقديرية للشركة، أن هذه الزيادة لم تأخذ فى الاعتبار ارتفاعات أسعار الوقود التى تعتزم الحكومة إجراؤها العام المالى المقبل.

قال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والعضو المنتدب لشركة تيتان للأسمنت، إن الارتفاعات المتوقعة فى أسعار الطاقة تؤدى إلى ركود بمبيعات الأسمنت نظرا لأن الزيادة التى ستتحملها الشركات فى التكاليف ستقوم بتمريرها للمستهلكين.

يشار إلى أنه خلال شهر مارس الماضى، شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات وصلت إلى %26.4 وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء، الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

قالت بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية، إن الشركة تتخذ عدة خطوات سابقة لرفع أسعار منتجاتها عن طريق تقليص المصروفات والحملات الدعائية، كذلك تقديم العروض الترويجية، كما تركز على رفع كفاءة التشغيل لأسطول السيارات من خلال خريطة ذكية للمناطق توفيرًا للوقود المستهلك فى عملية النقل.

أضافت فى تصريحات لـ «المال»، فى حال فشل الخطوات السابقة، ولم تستطع العروض الترويجية جلب ثمارها من الربح، تلجأ الشركة حينها إلى رفع الأسعار وهو آخر ملجأ تذهب إليه الشركة، خاصة وأن مصنعاتها حساسة وتمس شريحة كبيرة من المستهلكين، وأى زيادة فى أسعارها تؤثر على مبيعاتها وحصتها السوقية.

أوضحت أن الزيادة تأتى بشكل تدريجى وليس دفعة واحدة، مشيرة إلى أن أسعار الطاقة لا تؤثر بشكل كبير على منتجات «جهينة» لأنها ليست كثيفة الاستهلاك كالصناعات الأخرى، وبالتالى فإن الزيادة عليها تكون بشكل ضعيف.

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية، زيادة المبيعات إلى 1.5 مليار جنيه، خلال الربع الأول من 2018، مقابل مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه فى الربع المماثل من 2017.

قالت الشركة فى إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة الأسبوع الماضى، إنها حققت أرباحا بقيمة 80.72 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل أرباح بلغت 58.25 مليون جنيه بالربع المماثل من 2017، بنمو %38.5.

فى السياق نفسه، قال شريف عفيفى، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية «سيراميكا بريما»، إن تحريك الأسعار سيتوقف على نسب الزيادة المرتقبة فى أسعار الطاقة.

أوضح عفيفى، أن مصانع السيراميك، ستمتص الزيادة لو تراوحت بين 5 و%10، أما إذا زادت عن هذا الحد فستكون هناك أسعار جديدة وفقًا للنسبة الموضوعة.

تصل عدد مصانع السيراميك العاملة فى السوق المحلية 33 مصنعا، تصل طاقتها الفعلية إلى 240 مليون متر سنويًا، أما الطاقة القصوى فتسجل 400 مليون متر، وفقا لشعبة السيراميك بغرفة مواد البناء.

فيما لم يفصح جورج متى، رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، عن موقف الشركة من الزيادة المرتقبة لأسعار الطاقة، وقال «لكل حدث حديث».

شهدت أسعار الحديد عدة ارتفاعات متكررة على مدار الشهور الماضية، ليتراوح بين 12.500 جنيه و12.800 جنيه، لعدة أسباب بينها ارتفاع أسعار خام البيليت عالميا، فضلا عن ارتفاع أسعار الغاز والدولار.

سجل عدد مصانع الحديد العاملة فى مصر 28 مصنعًا، برأس مال يقدر بـ 150 مليار جنيه، تصل طاقتهم الإنتاجية الإجمالية إلى 11.5 مليون طن سنويًا، وفقًا لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

سجل الإنتاج الفعلى للمصانع خلال 2017 نحو 7.9 مليون طن، مقابل 6.5 مليون طن فى 2016، فيما سجل معدل الاستهلاك 8.2 مليون طن، ما يشير إلى وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك بواقع 300 مليون طن تستوردها مصر من الخارج، وتوفر المصانع 70 ألف فرصة عمل مباشرة و300 ألف غير مباشرة.