كيف تواجه الجماعة الصحفية حجب المواقع الإلكترونية؟

إيمان عوفضمن برنامج الحريات الفردية وملف حرية الإعلام والصحافة، عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة لقاء عامًّا بعنوان "كيف ستواجه الجماعة الصحافية حجب المواقع الإخبارية؟"، اليوم الأربعاء، في مقر المركز بباب اللوق. تحدّث، خلال اللقاء، فتحي مجدي مدير تحرير موقع وجريدة المصريون، وعادل

إيمان عوف

ضمن برنامج الحريات الفردية وملف حرية الإعلام والصحافة، عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة لقاء عامًّا بعنوان “كيف ستواجه الجماعة الصحافية حجب المواقع الإخبارية؟”، اليوم الأربعاء، في مقر المركز بباب اللوق.





تحدّث، خلال اللقاء، فتحي مجدي مدير تحرير موقع وجريدة المصريون، وعادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، وأحمد أبو المجد الباحث ببرنامجي الحريات الفردية وسيادة القانون بالمركز المصري.

وقدم أحمد أبو المجد رؤية المركز المصري بخصوص حجب المواقع الإخبارية، وأوضح أن الحصول على المعلومات وحرية الرأي والتعبير هما حق للمواطن، ومن ثم فإتاحة تلك المواقع حق للمواطن في الحصول على المعلومة وحق للجريدة في التعبير عن رأيها.

وتساءل إن كانت هذه الحقوق مُطلقة أم يمكن سحبها تحت ظروف معينة، مؤكدًا أن ضوابط وقيود حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون في مجتمع ديمقراطي وضمن قانون واضح، وإن ادعاء تحريض وسائل الإعلام على الإرهاب غير صحيحة، خاصة أن الإرهاب ظهر بمصر في السبعينيات حينما كان الإعلام مملوكًا من الدولة. وطرح أيضًا سؤالًا مهمًّا عما إذا كان الحجب بداية لقضية أخرى للإعلام كقضية المجتمع المدني.

تحدّث فتحي مجدي عن بداية موقع المصريون في عام ٢٠٠٥، وأكد أن الموقع لم يتعرض لأي مشكلة من أي نوع في كل تلك الفترة. وقال إن المواقع تم حجبها دون أي مبرر مُعلَن من السلطة، ودون معرفة الجهة المسئولة عن الحجب، حتى بعد التواصل مع الجهات المعنية.

وقال فتحي مجدي إنه بلا شك تتأثر المواقع المحجوبة اقتصاديًّا، مما يجعل استمرارها صعبًا، واستنكر تصريح نقيب الصحفيين، مؤكدًا أن المواقع المحجوبة كانت تدعم الدولة في حربها ضد الإرهاب. وقال إن النظام ينظر لأي صوت معارض له على أنه داعم للإرهاب.

واعتبر عادل صبري قضية الحجب قضية حرية الصحافة وليس قضية موقع المصريون أو مصر العربية وحدهما، وقال إنه كان على الدولة أن تعلن عن الجهة المسئولة عن الحجب، وأن الدولة تتعرض لخسارة فادحة؛ لأن عدم الإفصاح عن الجهة المسئولة يؤكد أن دولة القانون تسقط، وأننا في شِبه دولة ولسنا في دولة حقيقية.

وذكر صبري أن المجلس الأعلى للإعلام لم يخبر المواقع بالجهة المسئولة عن الحجب، وأنه ربما حتى لا يعلمها، وقال إنه يبدو أن هناك من يختبئ وراء الدولة لاتخاذ مثل تلك القرارات التي تؤثر على صورة الدولة.

وأضاف أن هذه الأزمة أكدت أن الجهات التي أتت لإنقاذ المهنة معادون للصحافة الإلكترونية، وأنها لا تفرق بين وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية المُرخصة.

وأكد أن الدولة في طريقها لتطبيق إعلام الصوت الواحد، وإن عودة الرقابة على الصحف، والتي مُنع بعضها من الطبع أمر خطير، وإن حذف مواقع ترفيهية مثل “كورابيا” بعد فشل مؤسسات كبرى في جذب انتباه الشرائح المستهدفة يؤكد أن للدولة تحالفات مع رجال أعمال.

وأخيرًا نوّه صبري بأن موقع مصر العربية والمواقع الأخرى اتخذت كل الإجراءات الممكنة وقدمت دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات بصفته منفِّذ الحجب، وأن موقع مصر العربية تأثر اقتصاديًّا، وأن الزملاء وافقوا على الحصول على نصف أجرهم فقط، وتوقع استمرار الأزمة؛ لأن هناك إرادة لممارسة الصوت الواحد.