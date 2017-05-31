كيف تقي نفسك من سرطان الكبد بالقهوة

وكالات توصَّل علماء جامعة ساوثهامبتون البريطانية، بعد دراسة مطوَّلة، إلى أنّ شرب القهوة يساعد في الوقاية من سرطان الكبد. جاء ذلك بعدما قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 26 دراسة تضمنت أكثر من 2.25 مليون مشارك، وخلصوا إلى أن…



وكالات

توصَّل علماء جامعة ساوثهامبتون البريطانية، بعد دراسة مطوَّلة، إلى أنّ شرب القهوة يساعد في الوقاية من سرطان الكبد.

جاء ذلك بعدما قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 26 دراسة تضمنت أكثر من 2.25 مليون مشارك، وخلصوا إلى أن الذين يشربون كوبًا واحدًا من القهوة يوميًّا أقلّ عرضة لخطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 20%.

وتبيَّن أن من يشربون كوبين على الأقل يوميًّا فإن خطر الإصابة بسرطان الكبد يقلُّ لديهم بنسبة 35%، بينما مَن يشرب 3 أكواب في اليوم الواحد تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بأخطر أنواع سرطان الكبد وأكثرها شيوعًا بنسبة 50%.

وأكد العلماء أن القهوة المنزوعة من الكافيين تحمي أيضًا من الإصابة بسرطان الكبد.

وقال البروفيسور بيتر هايز، إن القهوة تحمي من سرطان الكبد، وتمنع تليفه أيضًا، بحسب “فوتوريزم”.