«كيف تقود مؤسستك لتعبر أزمة كورونا؟» ندوة تنظمها الغرفة التجارية السبت المقبل

للإجابة عن تساؤلات تطرح على بعض قطاعات مجتمع الأعمال، ومنها إذا تأثر مشروعك بسبب أزمة فيروس كورونا، وتفكر في كيفية الحفاظ على مشروعك، والخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر

تنظم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ندوة بعنوان “كـيف تقود مؤسستك لتعبر أزمة الكورونا وتحافظ على ثروتك البشرية من موظفين وعمال”، وذلك يوم السبت المقبل الموافق ٩ مايو، في تمام الساعة الـ٩ والنصف مساءً، عبر تطبيق zoom، وذلك تحت رعاية أحمد الوكيل، رئيس الغرفة.

وتطرح الغرفة هذا الندوة للإجابة عن تساؤلات تطرح على بعض قطاعات مجتمع الأعمال، ومنها إذا تأثر مشروعك بسبب أزمة فيروس كورونا، وتفكر في كيفية الحفاظ على مشروعك، والخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر، والحفاظ على ثروتك البشرية من موظفين وعمال.

ومن المقرر أن يدير الندوة، ريهام عادل، الرئيس التنفيذي لشركة چوب نايل الدولية لاستشارات الموارد البشرية، ويحاضر كل من الدكتور آسر سلامة، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة شركات إيزى، والدكتور أحمد صبحي حميدو، عميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال بمصر والسعودية، والمهندس أمير واصف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة يونيتل وانتجرا.

الندوة تبدأ الـ٩ والنصف مساءً عبر تطبيق zoom

وبدورها قامت لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية، بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بدعوة منتسبى الغرفة، لحضور الندوة، وذلك السبت المقبل الموافق ٩ مايو، في تمام الساعة الـ٩ والنصف مساءً، عبر تطبيق zoom.

وقامت الغرفة التجارية بالإسكندرية مؤخرا بتنظيم ندوة إلكترونية من خلال برنامج زووم أون لاين، وذلك للتعريف بالتجارة الإلكترونية، وكيفية التجهيز للبيع من خلال الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية.

وجاء تنظيم الندوة فى ظل ما تمر به البلاد من ظروف خاصة غيرت المفاهيم، وأثرت على ظروف الحياة الخاصة والعامة وعلى مجال التجارة فى مصر والعالم.