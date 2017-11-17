كيف تقرأ الرسائل المحذوفة على واتس آب؟

متابعات يوجد طريقة تمكن مستخدمي تطبيق واتس آب من قراءة الرسائل التي تم حذفها من قبل المرسل، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم نقلا عن إنديبندنت وأطلق التطبيق المملوك من قبل فيسبوك، ميزة "حذف الرسائل المرسلة" (Delete for Everyone)، التي تتيح "إلغاء" الرسائل المحرجة، ما يؤدي إلى حذفها بشكل فع

متابعات

يوجد طريقة تمكن مستخدمي تطبيق واتس آب من قراءة الرسائل التي تم حذفها من قبل المرسل، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم نقلا عن إنديبندنت

وأطلق التطبيق المملوك من قبل فيسبوك، ميزة “حذف الرسائل المرسلة” (Delete for Everyone)، التي تتيح “إلغاء” الرسائل المحرجة، ما يؤدي إلى حذفها بشكل فعال من المحادثة.

ومع ذلك، يوجد ثغرة غير عادية في الميزة الجديدة، حيث وجد Android Jefe أنه يمكن قراءة الرسائل المحذوفة من خلال سجل الإشعارات على هواتف أندرويد.

ويمكن تطبيق الأمر عن طريق الضغط مطولا على رمز الإعدادات، والنقر على “عنصر التحكم” (Widgets)، الذي يظهر على أعلى النافذة وسحب أداة الإعدادات إلى الشاشة الرئيسية. وبعد ذلك، انتقل إلى الأسفل للوصول إلى (Notification Log).

ويمكنك أيضا عرض القائمة نفسها عن طريق تحميل تطبيق (Notification History).

وطبق موقع إنديبندنت الطريقتين، حيث تمكن من قراءة الرسائل المحذوفة المقروءة على واتس آب، وكذلك تلك التي تم تجاهلها.

ومع ذلك، لا يستطيع المستخدمون استرداد أي رسائل محذوفة غير مرئية أو لم يتم التفاعل معها قبل حذفها.

وتعمل الأساليب المذكورة أعلاه على الرسائل النصية فقط، وستختفي من سجل (Notification Log)، عند إعادة تشغيل الهاتف

