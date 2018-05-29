كيف تفاعل الإعلام الإسرائيلي مع إصابة محمد صلاح؟

عادل عبد الجواد: بثت القناة العاشرة الإسرائيلية تقريرا مطولا عن إصابة اللاعب المصري نجم فريق ليفربول محمد صلاح السبت الماضي أمام نادي ريال مدريد في الدور النهائي من دوري أبطال وروبا.وقالت القناة الإسرائيلية إن متابعي كرة القدم على مستوى الوطن العربي صدموا عندما أصيب صلاح في الكتف في ن

عادل عبد الجواد:





بثت القناة العاشرة الإسرائيلية تقريرا مطولا عن إصابة اللاعب المصري نجم فريق ليفربول محمد صلاح السبت الماضي أمام نادي ريال مدريد في الدور النهائي من دوري أبطال وروبا.

وقالت القناة الإسرائيلية إن متابعي كرة القدم على مستوى الوطن العربي صدموا عندما أصيب صلاح في الكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا وأنهال البعض بالبكاء.

وتابع التليفزيون الإسرائيلى: وقعت مأساة رياضية مساء السبت في نهائي دوري الأبطال وسيطر الخوف على الجمهور المصري من تأثر محمد صلاح بالالتحام مع “راموس” لاعب ريال مدريد وغيابه عن كأس العالم الذي أنتظره المصريون 28 عاما، والذي كان من المحتمل جداً أن يشارك المنتخب المصري بالمونديال دون أفضل لاعب بالفريق، وهو أحد المرشحين بالفوز بالكرة الذهبية. وبالإضافة إلى ذلك ، فهو بالطبع الرجل الرئيسي في المنتخب المصري علي حد قولها.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى اعتذار اللاعب “سيرجيو راموس” مهاجم ريال مدريد علي تويتر والذي تسبب في سقوط صلاح وإصابته في الكتف قائلا” في بعض الأحيان ، تُظهر كرة القدم أحلى الجوانب ، وأحيانًا الجانب الصعب من الحياة ، وقبل كل شيء ، نحن جميعًا رفاق”.

ونشر موقع الموساد الإسرائيلي تدوينة علي موقعه في تويتر موجهه الإعتذار لصلاح والتعاطف معه قائلا له “آسف”.

بينما ذكرت صحيفة “يسرائيل هايوم” أنه على الرغم من التوقعات المقلقة، فإن مصر متفائلة بشأن لياقة نجم الفريق الذي لا يمكن تصوره ، وتآمل في رؤيته يرتدي زي الفريق في المباراة الافتتاحية في 15 يونيو، مشيرة إلى تصريحات صلاح وقوله: رغم الصعاب التي أواجهها ، فأنا متأكد من أنني سألعب في كأس العالم”.

وأشارت أيضا إلي تفاعل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي علي الشبكات الاجتماعية التي كانت تدعو وتصلي من أجل التعافي السريع لصلاح ، والدعاء علي سيرجيو راموس ، الذي لم يدخر أي اعتذارات لصلاح.

وذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية في تقرير لها أن الأمل الوحيد للمصريين في نهائيات كأس العالم، أصيب خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه وعد عائلته ومشجعيه بأنه سيكون جاهزا.