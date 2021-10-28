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كيف تغيرت قائمة أكبر 10 شركات فى البورصة المصرية بعد طرح «أي فاينانس»؟

بعد مرور أسبوع من طرح شركة إي فاينانس في البورصة المصرية غادرت شركة الإسكندرية للحاويات قائمة العشرة الكبار من حيث القيمة السوقية
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7:19 ص, الخميس, 28 أكتوبر 21 7:19 ص, الخميس, 28 أكتوبر 21

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شهد ترتيب أكبر 10 شركات فى البورصة المصرية العديد من التغيرات الهيكلية بعد مرور أسبوع من طرح شركة إي فاينانس، والذى وصفته وكالة بلومبرج بالطرح الأكثر سخونة وأنه مفتاج لمزيد من الطروحات الحكومية مستقبلًا، حيث أدى الطرح إلى ازاحة بنك قطر الوطنى QNB من مركز الوصافة، فيما غادرت شركة الإسكندرية للحاويات قائمة العشر الأكبر من حيث القيمة السوقية.

وأجرت «المال» مقارنة بين ترتيب أكبر 10 شركات من حيث القيمة السوقية قبل يوم من طرح «إي فاينانس» وبعد مرور أسبوع.

وكان من ابرز التغيرات هو تراجع ترتيب بنك QNB إلى المركز الثالث بعد أن كان فى المركز الثاني لصالح الواد الجديد على بورصة مصر.

كما تراجعت ترتيب الشرقية للدخان من المركز الرابع إلى المركز السادس فى قائمة أكبر 10 شركات فى البورصة المصرية.

وتمكنت شركة أبو قير للأسمدة من اقتناص المركز الرابع خلفًا لـ «الشرقية للدخان» بعد ارتفاع القيمة السوقية لها 2 مليار جنيه خلال أسبوع.

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كما هبط ترتيب شركة المصرية للاتصالات مركزين فى قائمة شركات البورصة المصرية الأعلى قيمة سوقية لتهبط إلى المركز الثامن.

وجاء هبوط ترتيب المصرية للاتصالات بسبب نمو القيمة السوقية لشركة موبكو للأسمدة 1.4 مليار جنيه.

وفيما يلى ترتيب أكبر 10 شركات في البورصة المصرية بعد مرور أسبوع من طرح شركة إي فاينانس.

البنك التجاري الدولي CIB

حافظ البنك التجاري الدولي على مركز الصدارة فى قائمة شركات البورصة المصرية الأكبر قيمة سوقية بقيمة تصل إلى 98.5 مليار جنيه.

وارتفعت القيمة السوقية للبنك التجاري الدولي CIB خلال الفترة من 19 حتى 27 أكتوبر الجاري (بعد مرور أسبوع من طرح إي فاينانس) 4.9 مليار جنيه.

البنك التجاري أكبر شركة مدرجة فى بورصة مصر
البنك التجاري الدولي

أي فاينانس

جاءت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية فى المركز الثاني فى قائمة شركات بورصة مصر الأكبر قيمة سوقية.

وبلغت القيمة السوقية للشركة 35.6 مليار جنيه، وفقًا لإغلاقات جلسة أمس الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021.

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بنك قطر الوطني QNB

تراجع ترتيب بنك قطر الوطنى من المركز الثاني إلى المركز الثالث بعد أن اقتنصت إي فاينانس مركز الوصافة.

وبلغت القيمة السوقية للبنك بنهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء 34 مليار جنيه.

أبو قير للأسمدة

ارتفع ترتيب شركة أبو قير للأسمدة من المركز الخامس الأسبوع الماضى، إلى المركز الرابع بنهاية جلسة أمس الأربعاء.

وبلغت القيمة السوقية للشركة وفقًا لإغلاقات جلسة أمس 27 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار جنية عن جلسة الثلاثاء 19 أكتوبر.

فوري للمدفوعات

هبط ترتيب شركة فوري للمدفوعات بعد مرور أسبوع من طرح إي فاينانس من المركز الثالث إلى المركز الخامس.

وفقدت الشركة على مدار الأسبوع ما يقر بمن 2 مليار جنيه من قيمتها السوقية، لتتراجع إلى 26 مليار جنيه.

شركة فوري
لوجو شركة فوري

الشرقية للدخان

تراجع ترتيب الشرقية للدخان من المركز الرابع قى قائمة شركات البورصة المصرية الأعلى قيمة سوقية إلى المركز السادس.

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وبلغت القيمة السوقية لشركة الشرقية للدخان 26 مليار جنيه بنهاية اغلاقات جلسة أمس الأربعاء.

موبكو للأسمدة

حافظت شركة موبكو للأسمدة على المركز السابع قى قائمة أكبر 10 شركات فى بورصة مصر بقيمة سوقية بلغت 23 مليار جنيه.

المصرية للاتصالات

تراجع ترتيب شركة المصرية للاتصالات إلى المركز الثامن بعد أن كانت بالمركز الثالث قبل طرح الشركة الحكومية.

وبلغت القيمة السوقية لشركة المصرية للاتصالات وفقًا لإغلاقات جلسة اليوم 23 مليار جنيه.

السويدي إلكتريك

جاءت شركة السويدي إلكتريك فى المركز التاسع وفقًا لإغلاقات أمس، الأربعاء، بعد أن كانت فى المركز الثامن.

وبلغت القيمة السوقية لشركة السودي إلكتريك 18.7 مليار جنيه.

طلعت مصطفي

احتلت شركة طلعت مصطفى المركز العاشر فى قائمة شركات البورصة المصرية الأعلى قيمة وفقًا لإغلاقات جلسة أمس الأربعاء.

وبلغت القيمة السوقية للشركة 15 مليار جنيه.

ويوضح الإنفوجراف التالى التغيرات التى شهدها ترتيب شركات البورصة المصرية قبل وبعد طرح شركة إي فاينانس.

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