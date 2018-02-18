كيف تغيرت خريطة SUV-B الرياضية خلال 2017؟

المال خاص شهدت خريطة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم SUV-B العديد من التغيرات خلال العام الماضي 2017؛ إذ أطاحت جيب رينيجيد بهيونداي كريتا من الصدارة لتتراجع الأخيرة إلى المركز الثاني، كما تقدمت رينو كابتشر للمركز الثالث على حساب أوبل موكا التي هبطت للمركز الخامس، كما تقدمت ني

المال خاص

شهدت خريطة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم SUV-B العديد من التغيرات خلال العام الماضي 2017؛ إذ أطاحت جيب رينيجيد بهيونداي كريتا من الصدارة لتتراجع الأخيرة إلى المركز الثاني، كما تقدمت رينو كابتشر للمركز الثالث على حساب أوبل موكا التي هبطت للمركز الخامس، كما تقدمت نيسان جوك للمركز الرابع بدلًا من الثامن بعد خروج دايهاتسو تيريوس من السوق التي كانت تقبع بالمرتبة الرابعة.

واحتفظت بيجو 2008 بمركزها السادس وكذلك فيات 500X مع خروج فورد إيكو سبورت من قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعا والتي ضمت 7 سيارات.

ويوضح الرسم التالي قائمة السيارات الأكثر مبيعا بفئة “الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-B” خلال العام الماضي، والتي بلغت مبيعاتها الإجمالية 2068 سيارة؛ مقابل 6826 سيارة خلال 2016؛ بانخفاض قدره 4758 سيارة بنسبة تراجع 70%.



