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كيف تغيرت المؤشرات المالية للقطاع المصرفي بنهاية سبتمبر الماضي (جراف)

وفقا لتقارير البنك المركزي
سيد بدر 8:30 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19 8:30 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19

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شهدت المؤشرات المالية للقطاع المصرفي تغيرات متباينة على مستوى مؤشرات الربحية والمركز المالي خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي.

المؤشرات المالية للقطاع المصرفي شهدت تغيرات متباينة

وتعكس أرباح المؤشرات المالية للقطاع المصرفي، بنهاية سبتمبر الماضي، الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، للبنوك التي يبدأ عامها المالي أول يناير من كل عام.

و3 شهور للفترة من آخر يونيو إلى نهاية سبتمبر بالنسبة للبنوك التي يبدأ عامها المالي أول يوليو من كل عام.

ارتفاع أرباح البنوك المصرية

وارتفعت أرباح البنوك المصرية لتسجل 60.758 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وجاء ذلك مقابل 48.499 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه، بزيادة 12.3 مليار جنيه ونسبتها 25.3%.

وتعكس أرباح البنوك المصرية بنهاية سبتمبر الماضي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019 بالنسبة للبنوك التي يبدأ عامها المالي أول يناير من كل عام.

و3 شهور للفترة من آخر يونيو إلى نهاية سبتمبر بالنسبة للبنوك التي يبدأ عامها المالي أول يوليو من كل عام.

ارتفاع صافي إيرادات البنوك المصرية

وأظهرت تقارير حديثة للبنك المركزي أن صافي إيرادات البنوك المصرية ارتفعت لتسجل 128.416 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وجاء ذلك مقابل 113.848 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه، بنمو سنوي 12.8%.

وارتفعت إجمالي مصروفات البنوك المصرية لتسجل 67.658 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وجاء ذلك مقابل 65.349 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه بنمو 3.5%.

وسجل صافي العائد نحو 105.198 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.

وجاء ذلك مقابل 85.832 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018، بنمو سنوي 22.5%.

أكبر 5 بنوك

وارتفع المركز المالى لأكبر 5 بنوك محلية بقيمة 368.724 مليار جنيه.

ووصل إلى 3.7 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر الماضى.

وجاء ذلك مقارنة بـ3.6 تريليون جنيه فى سبتمبر 2018، وفقًا لتقريرٍ صادر عن البنك المركزى المصرى الأربعاء.

وعلى مستوى الأصول المملوكة لأكبر 5 بنوك، أشار تقرير المركزى إلى تسجيل النقدية نحو 38.581 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الأوراق المالية والاستثمارات فى أذون الخزانة مستوى 1.7 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019.

بينما سجلت أرصدة البنوك في مصر 656.301 مليار جنيه.

وبلغت أرصدة البنوك في الخارج 221.76 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وأظهرت التقارير أن أرصدة الإقراض والخصم سجلت 1 تريليون جنيه.

وحققت الأصول الأخرى 22.77 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها.

وارتفعت استثمارات أكبر 5 بنوك في الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة لتسجل 1.4 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي.

وجاء ذلك مقابل 1.1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.

أكبر 10 بنوك

وعلى مستوى أكبر 10 بنوك ارتفع صافي الربح ليسجل 42.13 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وجاء ذلك مقابل 29.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.

وارتفع صافي العائد إلى 70.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 51.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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