كيف تطور حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم خلال يناير (خريطة)

تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، بنسبة 13% ليصل إلى 7 مليارات و798 مليون دولار خلال يناير الماضي، مقابل 8 مليارات و964 دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة واردات مصر بنسبة 18.4%، لتصل إلى 5.3 مليار دولار خلال تلك الفترة، مقارمة مع 6.5 مليار دولار في نفس الفترة من المقارنة.

في المقابل، سجلت قيمة صادرات مصر نموًا بنسبة 1.4%، لتصل إلى 2 مليار و481 مليون دولار، مقابل 2 مليار و447 مليون دولار.

«الإمارات» تتصدر قائمة الدول المستوردة من مصر

في رصد أجرته”المال” على أكثر الدول المستوردة من مصر خلال يناير الماضي، استنادًا للنشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تصدرت “الإمارات” قائمة الدول الأكثر استيرادًا من مصر، مستحوذة على حصة 10.4% بقيمة 257.9 مليون دولار، من إجمالي الصادرات المصرية خلال يناير الماضي.

وتمثلت أبرز السلع التى تم تصديرها للجانب الإماراتي “اللؤلؤ والأحجار الكريمة، والأجهزة الكهربائية، والأجهزة الكهربائية، والفواكة والخضراوات، والزيوت العطرية ومحضرات التجميل”.

وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بقائمة أكثر الدول المستوردة من مصر، التي قدرت حصتها 5.6% بقيمة استيرادية 137.8 مليون دولار خلال تلك الفترة.

وتتضمنت أبرز السلع التى تم تصديرها للجانب التركي «الأسمدة، واللدائن ومصنوعتها، وشعيرات تركيبية، ووقود، وزيوت معدنية».

وحلت إيطاليا فى المرتبة الثالثة بقائمة الدول المستوردة من السوق المحلية، مستحوذة على حصة 5.3% بقيمة بلغت 132.3 مليون دولار، من إجمالي صادرات مصر خلال يناير الماضي.

وتمثلت أبرز السلع التى تم تصديرها للجانب الإيطالي «الملابس، والسجاد، واللدائن ومصنوعاتها، والزجاج ومصنوعاته».

وحصدت أمريكا المرتبة الرابعة بقائمة أكثر الدول المستوردة من مصر،التي قدرت حصتها 5.2% بقيمة بلغت 129.5 مليون دولار.

وتضمنت أبرز السلع التى تم تصديرها للجانب الامريكي «الملابس، والسجاد، واللدائن ومصنوعاتها، ولزجاج».

وجاءت الصين فى المرتبة الخامسة بقائمة الدول الأكثر استيرادًا من مصر، مستحوذة على حصة 4.8% بقيمة استيرادية 118.8 مليون دولار، من إجمالي الصادرات المصرية خلال يناير الماضي

وشملت أبرز السلع التى تم تصديرها للجانب التركى «الوقود، والزيوت المعدنية، والفواكه، ومصنوعات الحجر والأسمنت، والجلود، والياف نسيجية نباتية”.

وتوضح الخريطة التفاعلية التالية؛ قائمة أبرز الدول المستودرة من مصر خلال يناير الماضي:

«الصين» تستحوذ على 14.4% من واردات مصر

كما رصدت «المال» أكثر الدول المصدرة لمصر من كافة السلع والمنتجات خلال يناير الماضي، وفقًا للتقارير المعلنة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تصدرت “الصين” قائمة أكثر الدول المصدرة للسوق المحلية مستحوذة على حصة 14.4% بقيمة 767.7 مليون دولار، من إجمالي الوادرات المصرية خلال تلك الفترة.

وتشمل أبرز السلع التى استوردتها مصر من الصين «الأجهزة الكهربائية، والسيارات، والجرارات، والدراجات، والحديد والصلب والفولاذ، وشعيرات تركيبية أواصطناعية».

واقتصنت السعودية المرتبة الثانية بقائمة أكثر الدول لمصر، التي قدرت حصتها بنحو 8.7%، بقيمة استيرادية 463.3 مليون دولار.

وتمثلت أبرز السلع التى استوردت من الجانب السعودي «الوقود، والزيوت المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها، والورق، والحديد والصلب، والمنتجات الكيماوية العضوية، وأجهزة الية».

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الثالثة بقائمة أكثر الدول المصدرة لمصر، مستحوذة على حصة بلغت 6.6% بقيمة 352 مليون دولار.

وشملت أبرز السلع التى استودرتها مصر من الجانب الأمريكي «الوقود، والزيوت المعدنية، والأجهزة الآلية، واللدائن ومصنوعاته، واللحوم».

وحصدت ألمانيا المرتبة الرابعة بقائمة أكثر الدول المصدرة للسوق المحلية، التي قدرت حصتها 5.5% بقيمة استيرادية 294.5 مليون دولار.

وتضمنت أبرز السلع التى استوردتها مصر من ألمانيا «السيارات، والدراجات، والجرارات، والأجهزة الآلية، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات الصيدلية، والمنتجات الكيماوية العضوية”.

وجاءت روسيا فى المرتية الخامسة بقائمة أكثر الدول المصدرة لمصر، مستحوذة على حصة بلغت 5% بقيمة استيرادية 264.2 مليون دولار خلال يناير الماضي.

وتمثلت أبرز السلع التى استودرت من روسيا «حديد وصلب وفولاذ، ووقود، وزيوت معدنية، وخشب ومصنوعاته، وفحم خشبي، وشحوم، وزيوت وشموع نباتية وحيوانية”.

بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية بنسبة 13%، ليسجل 7.7 مليار دولار خلال يناير الماضي، مقابل 8.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.