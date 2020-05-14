كيف تطورت واردات السيارات خلال يناير وفبراير؟

قفزت قيمة واردات السيارات بمختلف أنواعها بنسبة 17%، لتصل إلى 648.5 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة مع 554.4 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة قيمة واردات سيارات الركوب “الملاكي” بمعدل 13%، لتسجل 511.7 مليون دولار خلال تلك الفترة، مقابل 451.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت قيمة واردات الأتوبيسات بمختلف أنواعها ارتفاعًا بنسبة 244%، لتصل إلى 50.7 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالي، مقارنة مع 15.6 مليون دولار في نفس فترة المقارنة.

وارتفعت قيمة واردات السيارات التجارية بمختلف فئاتها بنسبة15.4% لتسجل 64.1 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 55.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

في المقابل، انخفضت قيمة واردات المركبات المخصصة للاستعمالات الخاصة بمعدل 30% لتصل إلى 21.8 مليون دولار، مقارنة مع 31.4 مليون دولار.

من جهته، أرجع أشرف عبد المنعم، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة “شرين كار” الموزع المعتمد للعلامات التجارية “هيونداي، و شيفروليه، وشيري، وأوبل”، زيادة واردات السيارات إلى اتجاه العديد من الشركات لرفع حصصها الاستيرادية من الطرازات الأوروبية والتركية المنشأ خاصة عقت تمتعها بالإعفاءات الجمركية الكاملة وزيادة فرص تسويقها عن الماركات التجارية الأخرى في السوق المحلية.

وأضاف عبد المنعم لـ”المال” أن الفترة الماضية شهدت استيراد شحنات ذات إعداد مرتفعة من سيارات النقل الجماعي “الميكروباص” تزامنًا مع الطلب المتزايد عليها داخل السوق المحلية، قائلاً: “النقل الجماعي يعتبر الملاذ الآمن للشركات في ظل ركود “الملاكي حاليًا” على حد تعبيره.

ولفت إلى أن سوق السيارات تشهد حالة من التخبط أثر تداعيات أزمة فيروس “كورونا” التي دفعت الغالبية العظمي من المصانع العالمية لتعليق الإنتاج وتوقف شركات الشحن عن تقديم خدماتها في عمليات نقل وتداول البضائع ومنها “السيارات” خلال الأشهر الماضية، مشيرًا أن السوق المحلية تأثرت بالسلب من تراجع المبيعات بنسب وصلت إلى 85% خلال الشهرين الماضيين.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، قفزت مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 116% لتصل إلى 11.8 ألف مركبة فى السوق المحلية خلال الربع الماضي، مقارنة مع 5.4 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وارتفعت المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب التركية المنشأ بنسبة 203% لتسجل 7286 وحدة خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي، مقابل 2406 فى نفس فترة المقارنة.